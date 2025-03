Škoda Superb, ammiraglia che offre tanto spazio e tecnologia

La Škoda Superb è un'ammiraglia in formato wagon che offre un comfort elevato e tanto spazio per i bagagli, oltre ad una gamma completa di motorizzazioni, tra cui il quattro cilindri 1.5 con sistema mild hybrid della nostra prova. Elegante, con uno stile personale e mai urlato, la Superb è lunga 4,90 metri, ed il tetto che scende leggermente nella zona posteriore ne slancia la fiancata. La mise filante si riflette in un Cx di 0,25, e la prospettiva che esprime maggiore personalità è quella frontale, con la grande calandra contornata dai gruppi ottici sottili ed il cofano scolpito. Dietro, invece, le firme luminose sottolineano la larghezza dell'auto, hanno una forma a C, ed abbracciano la grande scritta Škoda. La zona posteriore diventa protagonista quando si parla di abitacolo, perché il bagagliaio offre una capacità di carico di base di 690 litri, ma volendolo sfruttare al massimo, si riesce ad avere un vano di ben 1920 litri abbattendo i sedili posteriori.

Niente male lo spazio per chi siede nei posti laterali del divano, mentre il passeggero centrale deve fare i conti con il tunnel, per cui l'ideale è viaggiare in quattro per i lunghi spostamenti, magari sfruttando il bracciolo con i portabicchieri ed il portasmartphone.



Passando alla parte anteriore della Superb, si nota una plancia ben organizzata e ben rifinita, con materiali sostenibili e soluzioni originali, come quella adottata per inglobare le bocchette d'areazione. Nel contesto spiccano gli schermi, rispettivamente da 13 pollici ed oltre 10,2 pollici, per infotainment e strumentazione digitale. Il primo è reattivo e consente il mirroring con lo smartphone in modalità wireless, il secondo permette di personalizzare le grafiche ed è sempre prodigo d'informazioni. Originale e comoda la soluzione dei comandi Smart Dial: tre manopole con cui si possono gestire manualmente la climatizzazione interna e quattro funzioni specifiche che il conducente può programmare tra le sei disponibili, come ad esempio il volume del sistema multimediale, la velocità della ventola di climatizzazione o le modalità di guida. Non mancano poi, tutte quelle chicche tipiche del brand, dall'ombrello annegato nel pannello porta del guidatore, all'elemento in plastica sul parabrezza dove alloggiare il tagliando dell'autostrada o del parcheggio, fino ad arrivare al raschietto per la neve dietro lo sportellino del serbatoio, e ad una sorta di cancellino per impronte digitali con cui pulire il display del sistema multimediale.



Insomma, Škoda non si smentisce, e con Superb rilancia anche sul piano dinamico. Infatti, in autostrada, suo terreno d'elezione, si muove in silenzio, con appoggi sicuri ed andatura fluida, mentre nel misto fa valere la taratura dell'assetto, la precisione dello sterzo ed il buon lavoro del cambio automatico DSG a doppia frizione a 7 rapporti. Il 1.5 da 150 CV e 250 Nm di coppia massima, coadiuvato da un sistema mild hybrid a 48 Volt non appare mai sottodimensionato, riuscendo ad esprimere anche un certo carattere quando occorre, e in città si avvale dell'apporto del comparto elettrico per ridurre i consumi, che, in media si attestano tra i 16 ed i 17 km/l.

Nutrito il comparto ADAS, con l'auto che, in viaggio, consente di mantenere distanza di sicurezza e centro della carreggiata senza sforzo riducendo l'affaticamento del conducente. In città bisogna tenere conto degli ingombri, soprattutto in lunghezza, ma le forme lineari della carrozzeria aiutano. Con il 1.5 mild hybrid la Superb riesce anche a contenere il prezzo d'acquisto, visto che la versione d'accesso alla gamma, denominata Selection, ha un costo base di 45.300 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA