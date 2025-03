Dacia Jogger è la multispazio con stile e i costi contenuti

Fino a sette posti a disposizione con tanto spazio per gambe e testa anche in terza fila, bagagliaio dall'elevata capacità di carico e prezzi bassi, sono gli ingredienti della ricetta che piace di Dacia Jogger. Un po' monovolume e un po' station wagon, con il sistema Full Hybrid E-Tech sotto al cofano, la tuttofare di casa Dacia protagonista della prova di Ansa Motori si conferma reginetta d'efficenza, all'insegna dell'ormai celebre motto del marchio: essential but cool.





Il fattore spazio è quello più conta, da sempre, per chi sceglie Jogger. Purtroppo non abbiamo ancora avuto modo di testare l'accessorio Pack Sleep (ovvero quello che permette di montare un vero letto nell'abitacolo) ma anche in sua assenza, l'abitacolo si presta alla modularità più fantasiosa. Che si tratti di trasportare legna o, perché no, di un piccolo trasloco, Jogger si fa trovare pronta all'azione con un facile gioco di sedili alzati e abbassati.

Come da DNA Dacia, poi, anche Jogger non teme di sporcarsi uscendo dai canonici percorsi asfaltati. Su strade bianche e dintorni, le protezioni in plastica nella parte bassa della carrozzeria e il sottoscocca a 20 cm dal suolo assicurano una certa tranquillità.

Rispettata anche un'altra delle caratteristiche di Dacia, ovvero quella dell'essenzialità, con tutto quello che veramente serve, al posto giusto e bando al superfluo. Se le plastiche dure rendono percepibile l'attenzione ai costi, lo stile della plancia è gradevole, così come la ben riuscita fascia orizzontale, realizzata con lo stesso tessuto che ricopre i braccioli anteriori.

Gli interni sono stati pensati per essere luminosi e molto ampi, con sedili accoglienti e fianchetti poco pronunciati. Lato guida la regolazione del sedile è possibile anche in altezza e c'è di serie il bracciolo centrale sotto il quale sia trova un utile pozzetto.

Di serie anche la presa a 12 V nel mobiletto e i tavolini ripiegabili sui sedili posteriori sono utili in caso di una pausa di lavoro o per i piccoli della famiglia che li possono utilizzare per le loro attività 'creative'. Ripiegata la seconda fila, poi, si apre un ampio varco per accedere agli ultimi due posti, anche questi piuttosto comodi e ampi, anche per chi supera il metro e settanta di altezza.

Gli ultimi due sedili della Dacia Jogger si possono reclinare o togliere. Anche in sette, resta comunque un minimo di spazio nel baule, ma solo per un paio di piccoli bagagli. Tolta la terza fila, invece, il vano è ampio come per tutte le Jogger.

Prezzi a partire da 22.300 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA