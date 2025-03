Mazda CX-30, il crossover compatto e confortevole

Piccoli aggiornamenti tecnologici e tecnici rinnovano il suv compatto giapponese Mazda CX-30 model year 2025, riprendendo l'artigianalità e l'agilità che dal 2019 ha contraddistinto il modello della casa di Hiroshima.

Nel Model Year 2025, gli esterni sono caratterizzati dal Kodo design, linguaggio stilistico che caratterizza i modelli della casa giapponese e che si distingue per un'estetica minimalista ispirata alla più pura tradizione artistica del sol levante e alla bellezza dello spazio tra gli oggetti.



Per la versione oggetto del test di ANSA Motori, il prezzo di listino è di 38.800 euro, compreso il colore di carrozzeria Red Soul Crystal (a richiesta) e la versione Takumi, il top di gamma.

Le dimensioni sono compatte: lunga 4,40 m, larga 1,85 m e alta 1,54 m. Il passo è di 2,66 m e permette di avere spazio per le ginocchia per i passeggeri posteriori. Bene anche il bagagliaio, che ha una capacità di 430 litri e raggiunge i 1.406 litri abbassando lo schienale del divanetto posteriore.

Il design degli interni poi, pone l'uomo al centro, nel puro stile Jinba Ittai Mazda, combinando uno spazio per i passeggeri essenziale, arioso e aperto e una zona cockpit rivolta verso il conducente.

Abbiamo trovato poco funzionale la presenza della rotella nel tunnel centrale per cambiare le funzioni nel menu del display da 10,25 pollici. Questo distoglie l'attenzione dalla strada e rende più macchinosa la selezione delle diverse funzioni.

Novità della versione 2025 è l'integrazione di Alexa che eleva la connettività. Tramite il controllo vocale si possono effettuare chiamate in vivavoce, controllare il meteo, seguire la navigazione e gestire i dispositivi domestici intelligenti tenendo le mani sul volante e lo sguardo sulla strada. Il sofisticato riconoscimento vocale basato su cloud supporta i comandi in linguaggio naturale in molteplici lingue (inglese, tedesco, francese, italiano o spagnolo). Inoltre, con queste funzioni i guidatori possono gestire facilmente musica, navigazione, aria condizionata e app di terze parti come Spotify.

La versione da noi provata è mossa dalla nuova motorizzazione 2.5 litri e-Skyactiv G da 140 CV che nasce dall' impegno costante della casa giapponese per soddisfare le esigenze dei clienti e del mercato. Tale motore è dotato di sistema avanzato di disattivazione dei cilindri e del sistema Mazda M-Hybrid.

Il motore e-Skyactiv G da 2,5 litri sviluppa 140 CV a 5.000 giri/min e una coppia massima di 238 Nm a 3.300 giri/min e combina un consumo medio di 6,6 - 6,0 l/100 km ed emissioni di CO2 di 148 - 135 g/km.

Alla guida l'auto risulta piacevole, la marcia è fluida grazie anche al cambio automatico a sei rapporti. I tecnici Mazda hanno posto attenzione anche all'insonorizzazione dell'abitacolo nonché al comfort, utilizzando materiali di qualità piacevoli al tatto e alla vista.

Questi miglioramenti si traducono in un maggiore divertimento al volante, migliore comfort e minori disturbi NVH (rumori, vibrazioni e ruvidità di funzionamento). L'aggiornato motore mantiene emissioni e consumi simili a quelle del suo predecessore, fornendo allo stesso tempo un notevole aumento della coppia utilizzabile ai regimi medio-bassi, garantendo una migliore esperienza di guida agli utenti della Mazda CX-30.

