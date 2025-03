Su Hyundai Bayon è tutto nel segno della concretezza

Non è vero che tutti i SUV, soprattutto nel segmento B-SUV, sono uguali. C'è chi ancora punta a distinguersi, vuoi nel bene o nel male, per linee particolari, dettagli azzardati e alla lunga spesso vincenti, oltre a forme facilmente riconoscibili. E' questo il caso di Hyundai Bayon nella sua ultima versione aggiornata. La ricetta di Bayon è semplice e punta su due ingredienti principali come uno stile esterno decisamente personale e un'esperienza di utilizzo che come parola d'ordine potrebbe avere il termine concretezza. La media di casa Hyundai è nata per essere senza fronzoli ma con tutto quello che serve, tanto sul fronte della sicurezza che su quello del comfort e così è anche con gli ultimi aggiornamenti.

Il modello è stato lanciato nel 2021 come crossover della casa coreana e nel 2024 ha beneficiato di un aggiornamento con diverse novità estetiche, a cominciare dal frontale. Conservati, anche sul modello che abbiamo guidato per la prova di ANSA Motori, i punti forti di un'auto che si è conquistata il suo spazio nel mercato.

All'interno dell'abitacolo, il quadro strumenti posto di fronte al guidatore misura 10,25 pollici, così come lo schermo del sistema di infotainment che trova spazio al centro della plancia e in posizione rialzata per essere facilmente raggiungibile. Una nota stonata è quella che riguarda la connessione per lo smartphone, sia Android Auto che Apple Car Play, che avviene solo tramite cavo e una presa USB di tipo A.





Le dimensioni, poi, la dicono lunga sulla versatilità della vettura, con una lunghezza di 4,18 metri che contiene un abitacolo razionale. La dotazione è ricca, soprattutto nell'allestimento top di gamma XClass. Oltre al nuovo frontale e a dettagli estetici specifici, uno dei grandi cambiamenti della Bayon è sotto il cofano, con l'addio alla trasmissione iMT, il cambio manuale con frizione a controllo elettronico.

Al suo posto ora c'è un classico manuale, non velocissimo ma dalla cambiata leggera, facile da utilizzare e non faticoso tanto in città come sul misto extraurbano. Guidando in città, lo sterzo è leggero e le sospensioni morbide garantiscono il giusto comfort. Gli innesti soft del cambio rivelano la natura di un'auto pensata per l'utilizzo tranquillo e con un occhio di riguardo ai consumi. Il motore 1.0 turbo è vivace e fa il suo.

Sempre in città, Hyundai Bayon si fa apprezzare in agilità e manovrabilità. Le sospensioni morbide e la buona insonorizzazione fanno il resto. L'assetto è morbido, capace di assorbire bene le buche. A suo agio in autostrada, con fruscii e rumore del tre cilindri turbo quasi impercettibile anche a 130 km/h, tra le curve Hyundai Bayon unisce un telaio preciso con un'impostazione decisamente tranquilla e turistica.

Il listino della Bayon parte dalla versione 1.2 aspirata da 79 cavalli in allestimento XTech a 21.350 euro, mentre la mild-hybrid parte da 24.300 euro per arrivare a 27.300 euro della XClass che abbiamo provato su strada. Si tratta di un allestimento completo con cerchi in lega da 17 pollici, schermi da 10,25 pollici a bordo, clima automatico, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera di parcheggio e numerosi sistemi di sicurezza, a cominciare dalla frenata automatica d'emergenza.

