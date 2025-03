Kia EV3, Suv spazioso e originale dalla grande autonomia

L'evoluzione del brand Kia passa attraverso una gamma di modelli che annovera anche vetture 100% elettriche; tra queste, la nuova EV3 rappresenta una proposta estremamente interessante per contenuti e dimensioni, visto che si posiziona tra i segmenti B e C. L'abbiamo provata per scoprirne le potenzialità nel quotidiano. L'originalità di questo modello lungo 4,30 metri, parte già dalle forme esterne pulite ed irregolari seguendo la filosofia opposites united, sottolineata dall'andamento dei passaruota squadrati, dal frontale filante, e da un tetto che prosegue nello spoiler situato sul lunotto. La zona anteriore sfoggia una rivisitazione moderna della tipica calandra Tiger Nose, richiamata dalla sottile apertura nella quale convergono le firme luminose a LED, mentre dietro, come sul frontale, troviamo un'estensione verticale dei gruppi ottici. Le superfici a contrasto sui montanti, nella parte bassa della carrozzeria, ed a livello dei passaruota snelliscono l'insieme.





L'abitacolo, in relazione alle proporzioni esterne, risulta particolarmente prodigo di spazio, e lo stile moderno della plancia a tutto schermo, che si estende in larghezza, offre una continuità stilistica con il corpo vettura. Il volante "spaziale", a due razze, consente di avere un'ottima visibilità sulla strumentazione digitale, mentre i 3 display, rispettivamente per quadro strumenti digitale, climatizzatore e sistema multimediale, quest'ultimo con aggiornamenti over the air, sono racchiusi in un unico elemento, ed offrono una superficie totale di quasi 30 pollici. I comandi fisici sono ridotti all'osso, ma sono quelli di cui si avverte maggior necessità al volante; nello specifico, quelli per regolare il climatizzatore o il volume dell'impianto audio. Altri tasti fisici sono inseriti sul piano scorrevole della zona anteriore del bracciolo. La sensazione di spazio è amplificata dalla scelta di posizionare il comando per avviare la marcia, attivare la retro, o il freno di stazionamento sul piantone dello sterzo, e da un tunnel centrale in cui, oltre a due portabicchieri troviamo la piastra per la ricarica ad induzione dello smartphone. Dietro si sta bene anche in tre, visto che lo spazio sopra la testa è abbondante e che il tunnel piatto favorisce anche il passeggero centrale. Inoltre, chi siede sul divano può utilizzare gli schienali anteriori, dotati di pratiche prese USB-C, anche per appendere la giacca, grazie alla loro conformazione, e beneficia di bocchette per l'aria dedicate, non sempre presenti in questa categoria. Il vano di carico presenta una capacità di 460 litri in configurazione 5 posti, a cui si aggiungono altri 25 litri del pozzetto anteriore.

Una volta in marcia, la EV3 consente di avere una posizione dominante a livello di visuale nel traffico, e le sue proporzioni regolari aiutano a percepirne gli ingombri. La prima sensazione è quella relativa al comfort, favorito dall'insonorizzazione e dalla taratura delle sospensioni capaci di annientare i contraccolpi delle buche più profonde. A questa caratteristica si aggiunge la prontezza di risposta, tipica delle vetture elettriche; con 204 CV a disposizione, lo scatto da 0 a 100 km/h è coperto in 7,5 secondi, mentre la ripresa è sempre immediata. Volendo, è possibile guidare con un solo pedale, mentre i 3 livelli di rigenerazione si gestiscono attraverso le palette dietro il volante.

Oltre a disporre di sistemi di assistenza alla guida di ultima generazione, la EV3 consente di sfruttare il lavoro dell'Electric Dynamic Torque Vectoring Control, che trasferisce la potenza alle ruote in maniera fluida supportando il conducente nella percorrenza di curva. Mentre nei parcheggi più angusti il Suv elettrico della casa coreana può essere gestito da remoto mediante il Remote Smart Parking Assist.

Per quanto riguarda l'autonomia, questa è prova di viaggio, visto che arriva fino a 605 km in base ai valori riscontrati nel ciclo d'omologazione WLTP, mentre in ricarica la EV3 consente di recuperare dal 10 all'80% di energia in circa 30 minuti da colonnine a corrente continua.

Due i tagli di batteria proposti, da circa 58 o 81 kWh, con un prezzo d'accesso alla gamma che parte da quasi 36.000 euro per la EV3 con l'accumulatore più piccolo e da meno di 40.000 euro per quella con il pacco batteria più generoso.

