Rafale, comoda come una limousine e agile come una compatta

Il suo nome racchiude già il carattere aspirazionale dell'auto.

Renault l'ha chiamata Rafale, con riferimento all'audacia francese che porta con sé l'eredità del track record della marca nell'aeronautica d'Oltralpe: quella sancita dai primati di velocità del Caudron Renault Rafale che, nel 1934, ha raggiunto i 445 km/h. Insomma si vola alto con Renault Rafale, l'ammiraglia suv coupé della Losanga capace di portare a un livello superiore il know how ingegneristico e stilistico della Renaulution avviata dalla casa francese.





Dimensioni generose sulla carta (4,70 m di lunghezza per un passo di 2,73 ed una larghezza di 1,86) ma che al volante sembrano ridursi drasticamente, quasi per magia, sfoggiando una compattezza e un estremo senso di agilità e dinamismo che solo una vettura dalle dimensioni più contenute è in grado di esprimere.

L'abbiamo provata nella versione top di gamma, l'allestimento Atelier Alpine (in vendita a 57.200 euro) che esibisce degli elementi iconici, distintivi del brand sportivo francese con piccoli dettagli interni come il logo luminoso sui sedili, le cuciture del tricolore francese anche sulle portiere, ed esterni, con il badge Alpine sulla fiancata, che ne esaltano le peculariatà dinamiche.

Le linee esterne di questa voiture à vivre - basata sulla piattaforma CMF-CD, per intenderci quella delle vetture Renault di grandi dimensioni - sottolineano il carattere deciso del suv coupé dalla silhouette fluida e dal design scolpito. Il frontale espressivo definisce immediatamente l'appartenenza alla gamma Renault: la calandra di Rafale consta di tante piccole losanghe che organizzano lo spazio tridimensionalmente intorno all'emblema centrale.



Con una grafica ancora una volta ispirata alla losanga, la firma luminosa di Renault Rafale esprime forza e robustezza. A dare un tocco di sportiva eleganza agli esterni ci pensa la tinta della carrozzeria Blu Sommit Satinato, esclusiva per la versione E-Tech 4x4 300 cv Atelier Alpine in prova.

All'interno l'eleganza e la raffinatezza sono esaltate dalla scelta di materiali pregiati ed esclusivi, di una qualità decisamente di livello superiore, con un ampio spazio pronto ad ospitare tutto ciò che serve a bordo. Tra le specifiche vale la pena sottolineare sicuramente il tetto panoramico opacizzante Solarbay.

Il sistema digitale OpenR di Renault Rafale è composto da due display che costituiscono un tutt'uno a forma di "L": un driver display TFT orizzontale da 12,3" sul cruscotto e un touchscreen verticale da 12" al centro della consolle.

Posizionato per offrire la miglior visibilità e la massima facilità d'uso, il display OpenR permette al conducente di godersi il sistema multimediale OpenR Link senza distogliere lo sguardo dalla strada. Per ogni settaggio Multi-Sense è previsto un diverso display con visualizzazioni, motivi e colori specifici. Tanta la tecnologia disponibile a bordo sia in termini di assistenza alla guida sia per quanto riguarda l'infotainment.



Oltre alle specifiche estetiche e tecnologiche, il cuore pulsante di questa versione sta all'anteriore e… al posteriore.

Si tratta della nuova motorizzazione ibrida plug-in E-Tech 4x4 300 cv, in grado di distinguersi sia per le prestazioni (ripresa da 80 a 120 km/h in 4 secondi) che per l'efficienza energetica, soprattutto grazie all'ottimizzazione del funzionamento dei suoi quattro motori, di cui uno termico e tre elettrici (il motore termico è un benzina 1.2 turbo da 150 CV). Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv è, così, in grado di offrire fino a 1.000 km di autonomia totale per i lunghi viaggi con consumi che, a batteria scarica, si attestano sui 5,8 litri / 100 km nel ciclo misto.

Durante la nostra prova abbiamo registrato più o meno gli stessi valori dichiarati dalla casa in termini di consumi di 6 litri/100 km, circa 17 km con un litro. La guida è fluida e lo sterzo diretto garantisce la massima agilità e una maneggevolezza che difficilmente trova espressione in vetture di queste dimensioni. Tutto ciò grazie anche al sistema a quattro ruote sterzanti 4Control Advanced che nella guida nel traffico orienta le ruote posteriori fino a 5° in senso opposto a quelle anteriori, offrendo un raggio di sterzata simile a quello di una city car. In città, inoltre, il suv coupé può diventare totalmente elettrico per un'autonomia massima a zero emissioni di circa 105 km. La batteria, che vanta una notevole capacità di 22 kWh, è ricaricabile da presa o stazione, ma anche durante la guida, grazie alla frenata rigenerativa. Insomma un salotto su quattro ruote comodo e accogliente che non rinuncia al piglio sportivo tipico delle vetture del marchio Alpine.



