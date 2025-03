Mercedes CLE 220d, comodamente sportiva

La Mercedes CLE ha consentito alle coupé della stella pensate per un utilizzo quotidiano di rimanere in gamma, nonostante un mercato in cui i Suv la fanno da padrone. Merito di una scelta ponderata e intelligente, quella di sacrificare la Classe C e la Classe E coupé in favore di un unico modello, la CLE appunto, che però prende il meglio di entrambe. Infatti, è filante come una C coupé, grazie ai vetri posteriori che donano dinamismo alla fiancata, ma è più grande di una E coupé, precisamente di 15 mm. Complice un passo di 2,87 metri è comoda per 4, ma da fuori appare compatta, con il frontale che riprende gli stilemi delle ultime proposte della stella e con una firma luminosa posteriore che è stata richiamata dalla nuova CLA. Questo ci dice che è ancora attuale, sul pezzo, e con le cromature nel posto giusto offre quell'aria regale tipica delle grandi Mercedes.





Nella nostra prova su strada di lungo periodo l'abbiamo vissuta ogni giorno, scoprendo che i sedili anteriori, che scorrono in avanti elettricamente, non fanno rimpiangere più di tanto le portiere posteriori di una berlina. Inoltre, quando si sale a bordo e la vettura rende più agevole l'allaccio della cintura nelle sedute anteriori, portandola in avanti, corre subito alla mente il fascino "yuppies" dell'indimenticabile 560 SEC. Il bagagliaio poi, con i suoi 420 litri non comporta rinunce, e nel quotidiano presenta uno spazio più che sufficiente nella maggior parte delle occasioni. Insomma, con la nuova coupé Mercedes la praticità non viene meno, seppur con qualche compromesso, perché la visuale in alcune angolazioni è migliorabile, ma con le telecamere di cui dispone si trova subito l'inquadratura giusta.

La tecnologia non manca, e bisogna ammettere che la scelta di utilizzare gli schermi separati per strumentazione digitale ed infotainment, con quest'ultimo a sviluppo verticale, appare decisamente azzeccata. Infatti, il look ne guadagna ed il livello di connessione tra auto e guidatore rimane altissimo, con tutte le potenzialità del sistema MBUX, che adesso dialoga con un'efficienza maggiore e, in viaggio, offre spunti utili sulla zona che si sta attraversando: può suggerire locali dove fermarsi per consumare un pasto, fino ad allietare l'umore con qualche barzelletta. Nella CLE non ci si sente mai soli, e si può avere sottomano l'insieme delle app più utilizzate sul proprio smartphone attraverso la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto. Ovviamente, c'è anche un piano di ricarica ad induzione, per non rimanere con il telefono scarico.

Quello che non ti aspetti però, è l'agilità che riesce ad offrire nel misto attraverso le 4 ruote sterzanti, con quelle posteriori capaci di ruotare di 2,5 gradi in controfase fino a 60 km/h, ed il dynamic body control, che regola lo smorzamento delle sospensioni. Si tratta di due optional a cui si farebbe fatica a rinunciare una volta provati, perché, uniti alla trazione posteriore, fanno sembrare la CLE molto più corta di quanto sia in realtà, favoriscono l'inserimento in curva, e la percorrenza della traiettoria ideale, anche quando l'asfalto non è dei migliori.

D'altra parte, il potenziale alla CLE non manca, anche quando si tratta della versione spinta dal 2 litri turbodiesel con sistema mild hybrid a 48 Volt della nostra prova. Infatti, nonostante i consumi ridotti, tra i 5 ed i 6 l/100 km, può contare sulla spinta di 197 CV, a cui si associano, all'occorrenza, i 23 CV del comparto elettrico, e su una coppia di 440 Nm. Complice il turbo a geometria variabile, ed il cambio automatico 9G-Tronic, la risposta al comando dell'acceleratore è sempre pronta, mentre ai regimi più bassi c'è il sistema ibrido a garantire una ripresa immediata. Così, l'accelerazione è brillante, con un tempo di 7,5 secondi per passare da 0 a 100 km/h, mentre la velocità massima, dove consentito, può toccare i 238 km/h.

Sempre curato il comparto dei sistemi d'assistenza alla guida, con tutti i dispositivi di ultima generazione, racchiusi nel pacchetto Driving Assistance Plus, che risultano puntuali nell'intervento.

La versione 220d è forse la più equilibrata, perché unisce praticità, comfort e giusti valori di potenza, ad una capacità di percorrenza di oltre 1.100 km: nello specifico, con un pieno abbiamo percorso ben 1.128 km prima fermarci ad effettuare rifornimento. Il prezzo parte da oltre 62.000 euro, ma attingendo alla corposa lista degli optional è destinato a salire.

