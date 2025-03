Lancia Ypsilon, la cittadina elegante e parca nei consumi

È la numero 1 di 1906 esemplari. Si tratta della nuova Lancia Ypsilon Cassina, una versione a numero limitato (tutte certificate e numerate) che vanta un ricco equipaggiamento ed è disponibile sia nella versione Mild Hybrid che elettrica.

Noi di ANSA Motori l'abbiamo provata con la motorizzazione ibrida 1.2 litri 48 Volt da 100 CV, raggiungendo consumi contenuti e un comfort di bordo non usuale per un'auto della sua categoria anche nei lunghi viaggi.

Durante il test abbiamo affrontato un percorso misto raggiungendo consumi di 5.1 litri/100 km (la casa dichiara 4,6l/100km).

Inoltre, questa motorizzazione si è dimostrata scattante sia in città che nei contesti extraurbani. E, nelle strade di montagna, la vettura con i suoi circa 4 metri di lunghezza si sente a suo agio tra le curve dimostrando reattività e agilità.





Lancia e Cassina, eccellenza italiana nel mondo del design di alta gamma, sono accomunate da valori e attributi condivisi, che si riflettono nella cura dei dettagli stilistici, dalla scelta dei materiali a quella dei colori.

La nuova Lancia Ypsilon Cassina si distingue per le sue dimensioni compatte e lo stile filante, impreziositi dal colore blu Lancia, creato ad-hoc per questa versione. Il design è ispirato al glorioso passato del marchio automobilistico, ora reinterpretato in chiave moderna, con le linee armoniose che vengono impreziosite dalle geometrie pure: il frontale richiama la storica calandra Lancia, il calice, con tre raggi Led che rendono l'auto riconoscibile sia di giorno che di notte.

Al posteriore, i fanali a Led rotondi sono invece un chiaro richiamo alla Lancia Stratos, leggenda dei Rally, e contengono la lettera Y disposta orizzontalmente, un nuovo elemento di design. I due fanali incorniciano inoltre la nuova scritta Lancia. Infine, i cerchi in lega diamantati da 17 pollici spiccano per il materiale e per il disegno creato ad-hoc, con la geometria delle razze ispirata alla lettera Y in una composizione radiale d'impatto.

All'interno dell'abitacolo, la versione Cassina di Lancia Ypsilon presenta elementi di design suggeriti da Cassina e che permettono di sentirsi a casa. Ogni dettaglio è stato curato dai due marchi per creare un ambiente accogliente: dal velluto blu dei sedili riscaldabili e massaggianti con trama a cannelloni al tavolino multifunzionale che porta la firma di Cassina, dallo spazio dedicato al posto di guida fino ai raffinati materiali sostenibili realizzati rivisitando alcuni elementi della tradizione, come il velluto riciclato dello storico "panno Lancia".

Nuova Lancia Ypsilon è omologata per cinque persone ed è equipaggiata con il sistema di infotainment S.A.L.A. (Sound Air Light Augmentation), applicato per la prima volta da Stellantis su una vettura di produzione. Inoltre, la dotazione comprende i sistemi di guida autonoma di Livello 2 con Automonous Emergency Braking (AEB) e Adaptive Cruise Control (ACC), entrambi molto utili nei lunghi viaggi in autostrada.

Le due telecamere a 180°, anteriore e posteriore, consentono una visione senza limiti grazie al monitoraggio degli angoli ciechi, mentre i display da 10.25 pollici indicano lo spazio di manovra attorno all'auto.

Il prezzo di listino di questa vettura parte da 28.000 euro.



