Bmw M135i xDrive, garanzia di un gusto forte della guida

Nell'universo M, che per Bmw rappresenta sportività, prestazioni ed esclusività, una delle auto più interessanti è la M135i xDrive, che costituisce - con un listino che parte dai 56.910 euro dell'allestimento MSport Pro - il modello d'ingresso a questa gamma elitaria e certamente appagante sul piano delle emozioni a cominciare dallo scatto 0-100 che si realizza in soli 4,9 secondi.

Va subito detto che la M135i xDrive fa parte, dal 2019, della nuova famiglia delle Bmw Serie 1 denominate F40 (e poi F70) che, passando dalla precedente piattaforma trazione posteriore a quella UKL2 a trazione anteriore e integrale. I tecnici della divisione M non solo sono riusciti a mantenere per la M135i xDrive realizzata sulla base UKL2 un carattere molto forte, e lo hanno addirittura migliorato - con il passaggio dalla famiglia F40 a quella F70 - introducendo quelle elevate qualità dinamiche (e dunque l'esperienza di guida) per cui Bmw è celebre.



Questa ultima generazione della M135i xDrive (come evidenzia la sigla) utilizza infatti una trazione integrale ottimizzata in chiave sportiva, e non certo off-road - che permette nelle diverse modalità di regolazione di esplorare - dove questo è possibile - i limiti delle prestazioni con sicurezza, soprattutto quando si affrontano le curve a velocità estremamente elevate o si sfruttano gli oltre 300 Cv a disposizione per dominare 'di potenza' il comportamento.

Come abbiamo avuto modo di apprezzare in un esaustivo test sulle strade del Nord Italia, la trazione integrale intelligente xDrive offre un complessivo impeccabile garantendo una guida coinvolgente quando si cercano le emozioni e rilassante quando ci si sposta semplicemente dal punto A al punto B.

Di serie è presente, con un attuatore integrato nella centralina motore, il controllo dello slittamento delle ruote.

Ciò permette di intervenire sulla regolazione della trazione - in partenza, su superfici scivolose e durante le curve affrontate 'allegramente' - fino a dieci volte più velocemente rispetto ai sistemi convenzionali- Inoltre M135i xDrive beneficia di un differenziale autobloccante meccanico anteriore integrato nella trasmissione Steptronic Sport a otto velocità che è l'equipaggiamento standard. Senza richiedere alcun intervento da parte del pilota migliora la trazione e la stabilità direzionale e, quindi, ottimizza agilità e dinamica in curva.

Con un fattore di bloccaggio del 36% in accelerazione e del 26% in rilascio, il differenziale è in grado di trasferire - quando e se necessario - una coppia extra alla ruota anteriore che ha la migliore aderenza. Inoltre (e sempre automaticamente) le consuete funzioni di Dynamic Stability Control (DSC) sono completate dal Performance Control ottimizza il comportamento dello sterzo dell'auto attivante adeguati piccoli interventi sul freno di ogni ruota.

I più esperti (e fra i clienti Bmw ce ne sono molti) saranno in grado di apprezzare anche il miglioramento dell'avantreno, grazie ai valori di camber ottimizzati (per assorbire più efficacemente le forze laterali quando si affrontano le curve) e nell'intero telaio i nuovi supporti e la messa a punto precisa dei sistemi di molle e ammortizzatori. Guidando su strade di campagna e di montagna si apprezza la riacalibratura delle molle e degli ammortizzatori con una significativa riduzione del rollio in curva, che - a sua volta - ha un ulteriore effetto positivo sulla risposta e il feeling dello sterzo quando le andature sono più sostenute.

Questa generazione di Bmw M135i xDrive si dimostra molto evoluta anche dal punto di vista dei consumi, pur essendo una sportiva da 306 Cv. I valori nel ciclo combinato Wltp sono 7,8 - 7,3 litri per 100 km con emissioni di CO2 combinate: che restano - secondo l'omologazione Wltp - nella forchetta 177 - 167 g/km.

E per restare nell'ambito delle emozioni che Bmw M135i xDrive è in grado di fornire, non può essere trascurata l'esperienza acustica spettacolare nell'abitacolo (esternamente l'auto deve soddisfare le stringenti regole di omologazione).

Alla base di tutto c'è il sistema di scarico con due doppi terminali. E' progettato per facilitare con la sua ridotta contropressione l'erogazione di potenza dal motore, ma produce anche una 'colonna' sonora caratteristica. Il suono distintivo ed emozionante del motore viene infatti trasmesso anche all'interno, dove viene attentamente amplificato tramite gli altoparlanti del sistema audio. Ogni movimento dell'acceleratore viene tradotto in segnali acustici corrispondenti e cioè facilita la guida perché l'aumento di coppia (400 Nm già a 2.000 giri) che si sfrutta al massimo in accelerazione e la riduzione del carico in rilascio, sono chiaramente distinguibili anche nel suono in ogni momento.



