Dacia Duster Soul of Dakar è la one-off che ama il fango

E' una prova su strada sui generis, quella che ci ha impegnato sullo sterrato con la Dacia Duster 4x4 Soul of Dakar. Il motivo principale è quello per il quale la particolare versione del versatile Suv di casa Dacia è un esemplare unico, non in vendita e che la casa non ha previsto di inserire, almeno ad oggi, tra gli allestimenti dell'ultima generazione di Duster.



Il progetto, che ha dato vita ad un esemplare unico, è quello dedicato all'arrivo del marchio del Gruppo Renault sui tracciati dei rally-raid e a suo tempo presentato in occasione dell'anteprima italiana del progetto Dakar, con i Dacia Sandriders.

Il modello è nato per celebrare la sfida del marchio nel mondo del motorsport, puntando alla Dakar 2025. Duster Soul of Dakar si distingue per una livrea realizzata dal centro stile Dacia e che riprende lo stile ed i colori di quella ufficiale utilizzata da Sandrider, il prototipo il prototipo utilizzato nelle competizioni rally-raid.

La livrea è pensata per non passare inosservata, tra le linee di design del Nuovo Duster e colori improntati alla forte presenza visiva. Questo esemplare unico è allestito con l'intera gamma attuale di accessori YouClip, per esaltarne ancor più la versatilità.

Messo alla prova su qualche facile, ma fangoso, percorso in fuoristrada, Duster Dakar non ha nessuna paura di sporcarsi ma anzi porta con se i segni dell'offroad con stile, quasi a richiamare i ben più ostici percorsi dei rally-raid in giro per il mondo.

Uguale in tutto e per tutto al 'normale' Duster 4x4' in termina di meccanica, prestazioni e versatilità su ogni terreno, il Duster Dakar si distingue per i dettagli di design, a cominciare dai diiversi punti luce sparsi nell'abitacolo, ganci appendi borse, porta telefono, porta bicchieri e porta tablet, per accontentare anche chi occupa i sedili posteriori.

All'esterno, invece, sono stati installati accessori della gamma InNature che esaltano ancor più la vocazione offroad di Duster, a cominciare dal roof rack che sfrutta le barre al tetto riposizionabili di Duster e permette di accogliere un baule portaoggetti dalla forte ispirazione fuoristradistica.

La versione 4x4 del Suv di casa Dacia è stato completamente rinnovato di recente e nel mondo offroad si è inserito con la nuova motorizzazione mild hybrid 48V da 130 CV, abbinata alla trazione integrale. Il sistema è gestito attraverso un controllo elettronico con diversi programmi di guida, per massimizzare la trazione su fondi difficili. Il prezzo? ovviamente non è previsto.

