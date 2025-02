Hyundai Tucson Plug-in Hybrid, versatile senza compromessi

La Hyundai Tucson Plug-in Hybrid rappresenta una delle opzioni più avanzate nel segmento dei SUV compatti, con un mix convincente tra tecnologia ibrida, prestazioni e comfort.

ANSA Motori ha sottoposto a un lungo test drive su ogni tipo di strada la vettura, mossa da un power train che unisce un motore a benzina e uno elettrico che riduce le emissioni di CO2 senza sacrificare la potenza e la versatilità.

Esteticamente, la Hyundai Tucson Plug-in Hybrid presenta un design moderno e sportivo, con linee nette e decise. Il frontale ha caratterizzato da una griglia distintiva, i fari a LED e una carrozzeria che combina robustezza ed eleganza. Le dimensioni di 4 metri e mezzo, per una larghezza di 1,87 e un'altezza di 1 metro e 65 consentono una agevole guida in città, ma allo stesso tempo garantiscono spazio sufficiente per i passeggeri e i bagagli: 616 litri, 1795 con il divano ribaltato.

Gli interni spiccano per qualità costruttiva, sono ben rifiniti, e la tecnologia a bordo è intuitiva e moderna. Il sistema di infotainment, con un grande schermo da 10,25 pollici, include la compatibilità con Android Auto e Apple CarPlay. Buona l'insonorizzazione, con un ambiente interno silenzioso e confortevole durante la marcia.

Il motore ibrido è composto da un propulsore a benzina da 1,6 litri, capace di erogare 180 CV, combinato con un motore elettrico che porta la potenza totale a 265 CV e una coppia massima di 350 Nm. Questa potenza permette alla Tucson di affrontare sia percorsi cittadini che lunghi viaggi extraurbani senza alcuna difficoltà.





In modalità completamente elettrica, grazie alla batteria da 13,8 kWh, la Tucson può percorrere circa 55 km secondo il ciclo WLTP: una quota non distante dai consumi reali, e che consente la mobilità quotidiana a emissioni zero. Il motore elettrico consente una guida fluida e silenziosa, mentre il motore a benzina entra in funzione per estendere l'autonomia e offrire maggiori prestazioni su strade extraurbane. In modalità ibrida, i due motori lavorano insieme, offrendo potenza immediata e consumi ridotti. L'accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in circa 8,6 secondi.

Su strada, la guida è stabile e la tenuta è buona, grazie anche al sofisticato sistema di sospensioni. Il ciclo di consumo medio si aggira attorno ai 5 litri/100 km.

Notevole la dotazione di sicurezza, sofisticata ma mai invasiva. Tra gli equipaggiamenti figurano il lane keeping assist, il blind spot detection, il forward collision warning, e il cruise control adattivo. Il sistema di frenata automatica d'emergenza aumenta la protezione in caso di situazioni impreviste.

L'infotainment, oltre alla navigazione e alle funzionalità di connettività, include anche il sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici, la telecamera a 360 gradi e l'assistenza per il parcheggio. Questi strumenti aumentano il comfort e la sicurezza durante la guida e le manovre in città.

Il listino di Hyundai Tucson Plug-in Hybrid parte da 39.500 euro, e offre una dotazione già molto completa, mentre per l'esemplare in prova - davvero full optional - si toccano i 46.500 euro.

