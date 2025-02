Mazda MX-30 R-EV, l'elettrica senza ansia di ricarica

Mazda MX-30 R-EV, ovvero l'elettrico senza ansia da ricarica. Il piccolo crossover ibrido rappresenta una alternativa al passo coi tempi rispetto alla MX-30 esclusivamente elettrica, una sintesi tra l'innovazione tecnologica e l'approccio tradizionale della casa giapponese.

Con l'introduzione di questa variante plug-in, dotata di un motore rotativo che ricarica la batteria, Mazda consente di allungare l'autonomia della vettura senza rinunciare ai benefici di un motore elettrico. Il tutto, unito a soluzioni stilistiche e tecnologiche che rendono la vettura unica nel suo genere. ANSA Motori ha testato MX-30 R-EV, nel sofisticato allestimento Edition R, in una lunga prova che ha messo in luce come questo modello sia capace di coniugare prestazioni, efficienza e stile, offrendo una esperienza di guida del tutto peculiare.

Dal punto di vista estetico, MX-30 R-EV è sovrapponibile alla versione elettrica: stessa silhouette compatta e moderna, con linee eleganti e finiture curate in maniera quasi sartoriale. Le porte posteriori ad apertura controvento sono un segno distintivo, un punto di forza che rende il design originale per l'assenza del montante (in realtà inglobato nella portiera).





L'accesso dei passeggeri al divano è consentito dal lato destro per motivi di sicurezza. Non agevolissimo, ma una volta accomodati lo spazio è sufficiente per due persone. Con il terzo a bordo sono consigliabili tragitti brevi.

Le finiture interne sono di qualità elevata, con un abitacolo ben rifinito, materiali ecologici e un layout semplice ma elegante. La qualità dei materiali, che spaziano dalle plastiche riciclate ai tessuti ecologici, sottolinea l'impegno di Mazda per la sostenibilità anche nei dettagli. Il sistema di infotainment da 8,8 pollici è ben posizionato, facilmente accessibile e dotato di Apple CarPlay e Android Auto.

Il cuore della Mazda MX-30 R-EV è il propulsore e-Syactiv R-Ev composto un motore elettrico da 126 CV, abbinato a un motore rotativo Wankel da 830 cmü con una potenza massima di 75 CV che funge da generatore. Nel complesso, un sistema ibrido capace di erogare 170 Cv e che consente di estendere l'autonomia del veicolo, permettendo una guida elettrica fino a circa 80 km con una sola ricarica della batteria da 17,8 kWh, mentre il motore rotativo entra in funzione per ricaricare gli accumulatori nelle fasi di guida extra-urbana o autostradale.

l'utilizzo ottimale per sfruttare al meglio le peculiarità del propulsore e mantenere i consumi bassi, dunque, è quello urbano con brevi fughe extraurbane. Nelle lunghe percorrenze, invece, ci si affida per lo più al motore termico con una notevole impennata nei consumi: circa 10 litri / 100 km.

In ogni caso, non mancano ma la fluidità della guida, con il motore elettrico che offre una risposta immediata e una buono scatto nelle fasi di sorpasso o nelle accelerazioni. Il motore rotativo, pur non essendo destinato a una guida sportiva, lavora in modo silenzioso e discreto, senza mai farsi sentire troppo.

Il sistema di trazione anteriore offre una buona stabilità e una discreta agilità nelle curve, anche su strade più strette o tortuose. Il sistema di frenata rigenerativa è molto intuitivo e permette di dosare la frenata con precisione, contribuendo a ottimizzare l'autonomia della batteria.

La Mazda MX-30 R-EV è equipaggiata con numerosi sistemi di sicurezza avanzati, che fanno parte del pacchetto i-Activsense.

Tra le tecnologie a bordo, spiccano il cruise control adattivo, il monitoraggio dell'angolo cieco, la frenata automatica d'emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e la funzione di mantenimento della corsia. Questi dispositivi lavorano in sinergia per offrire una guida più sicura e rilassante, riducendo il rischio di incidenti e aumentando il comfort di guida.

Anche la tecnologia di infotainment è all'avanguardia, con un sistema multimediale che integra perfettamente tutte le funzionalità moderne, come la navigazione, la connettività smartphone e il controllo vocale. Niente touch-screen: l'interfaccia utente è gestibile soltanto tramite la manopola centrale.

La Mazda MX-30 R-EV si conferma una proposta innovativa nel panorama delle auto ibride, pensata per chi cerca un crossover che rispetti l'ambiente senza rinunciare alla versatilità.

Sebbene l'autonomia elettrica non sia tra le più elevate, l'adozione del motore rotativo come generatore rappresenta una soluzione interessante.

Interessante il listino, che offre al medesimo prezzo sia la versione elettrica che quella ibrida per gli allestimenti di ingresso: prezzo d'attacco 38mila 520 euro. Per la ricca versione speciale Edition R oggetto del test, ovviamente solo ibrida, sono necessari 46mila euro.

