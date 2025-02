Lynk & Co 02, quando design fa rima con tecnologia

Si chiama Lynk & Co 02 ed è il primo modello elettrico della casa automobilistica studiato appositamente per l'Europa. Per scoprire con va e come design e comfort siano entrati nel medesimo progetto di autovettura, alla ricerca di un nuovo modo di affrontare la mobilità, ci siamo messi al volante della nuova arrivata, nella sua versione More.

Al primo colpo d'occhio, la caratteristica che spicca della 02 è il design più che moderno e votato alla funzionalità, squisitamente svedese ma con un tocco più che evidente di sportività. Una linearità generale è unita a elementi di grande impatto, su tutti lo spoiler posteriore costituito dal gruppo ottico, particolarmente scenografico.

Ci sono poi le maniglie infossate nella carrozzeria, molto pratiche, così come lo sono anche i cerchi aerodinamici, gli specchietti retrovisori senza cornice, così come tutti i finestrini, pensati per aumentare la sensazione premium della vettura. Il sistema infotainment, sulla 02, è da prima della classe, dalla connettività 5G al controllo da remoto con l'app che sono di serie.

Anche la licenza di divertimento è inclusa, come nel caso della fotocamera per i selfie integrata nello specchio retrovisore, che mostra il feed direttamente nel display da 15,4 pollici. Difficile resistere alla foto ricordo prima di metterci in per un viaggio da Milano.





Anche la musica è trattata con la dovuta importanza a bordo, in particolare sulla versione More della 02 che abbiamo provato, grazie all'impianto audio Harman Kardon e ai suoi 14 speaker che contribuiscono alla riuscita perfetta del sound a bordo, dai toni bassi alle note più alte, che si ascolti un brano di musica classica o una hit hard rock.

Sul fronte della guida su strada, la 02 può contare sulla spinta più che divertente del motore elettrico da 200 kW (272 CV) e 343 Nm di coppia sistemato sull'asse posteriore, alimentato da un pacco batterie NMC da 66 kWh, per un'autonomia dichiarata di 435 km sulla versione Core e 445 sulla More, che può percorrere 10 km in più anche grazie alla presenza di griglia attiva e pompa di calore.

Altre due caratteristiche che 'fanno la differenza' sono il sistema che sostituisce il classico clacson con suoni personalizzabili, oltre alla 'sharing strap', ovvero la levetta dedicata accanto al volante che attiva direttamente l'app di car sharing sul display. Perché, ricordiamocelo, anche la 02 come la precedente Lynk & Co 01 è condivisibile tramite la app Lynk & Co, per il tempo desiderato e ad un prezzo deciso dal proprietario. Chi sale a bordo può tirare la linguetta vicino al volante, per avviare la schermata di sharing dell'infotainment e avviare il noleggio.

Disponibile in due versioni, Core e More (quella della prova), i prezzi della Lynk & Co 02 partono da 35.495 euro e salgono fino a 39.495 euro per la versione More.



