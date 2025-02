Kia XCeed, il crossover compatto che non passa inosservato

Comfort ed efficienza abbinati ad uno stile distintivo capace di distinguersi all'interno dell'affollatissimo mondo dei crossover di segmento C.

Quello che Kia XCeed mette in risalto, oltre al design, è sicuramente l'attenzione alla tecnologia di bordo, all'avanguardia e ad un approccio 'user-friendly', con un occhio ai consumi, per chi è alla ricerca di stile ma anche di tanta concretezza.

Un modo per emergere tra i suoi competitor e non passare inosservata quando è su strada. Sia in città che in autostrada, Kia XCeed mild hybrid, nell'allestimento GT-Line, ha mostrato un buon livello di efficienza, riuscendo a garantire in ogni circostanza, un'efficienza di guida che non rinuncia al comfort, con consumi - nel ciclo misto urbano ed extraurbano - che si sono attestati in media sui 15 km/l (circa7 l/100 km).

La versione provata da ANSA Motori esalta l'aspetto sportivo di questo crossover che vanta una spiccata personalità anche rispetto alla berlina da cui deriva, grazie a dettagli come il paraurti anteriore ridisegnato, il diffusore posteriore innero lucido, i fari full-LED con fendinebbia integrati e i cerchi in lega da18".

Tratti distintivi dello stile esterno sono sicuramente gli elementi cromati satinati, come parafanghi, mancorrenti sul tetto, dettagli che aggiungono un tocco raffinato a quest'auto che vanta una guida rialzata da terra di 44 mm rispetto alla 'Sedan'.

L'interno è curato in ogni dettaglio e combina finiture di qualità con una dotazione che, davvero, non lascia nulla al caso: tutto è studiato per garantire il massimo comfort a bordo.



Dai sedili riscaldabili (su tre livelli differenti) al volante climatizzato, ogni cosa dell'abitacolo è pensata per offrire un'esperienza di viaggio appagante con una qualità premium, che appartiene alle vetture di livello superiore.

Il motore 1.5 T-GDi MHEV da 160 CV, oggetto della nostra prova, abbinato ad un cambio automatico a doppia frizione a sette marce (DCTI), garantisce una guida frizzate e dinamica, ma allo stesso tempo rilassante per chi è al volante, anche grazie al ricco equipaggiamento di Adas che aiutano nelle manovre più difficili, soprattutto quando ci si trova in città.

Kia XCeed si mostra in tutta la sua versatilità, sia nei contesti urbani che nei viaggi più lunghi.Tutto questo senza rinunciare a quell'indole sportiva che si 'respira' anche a bordo. In città, in modalità di guida Eco, l'efficienza si è dimostrata al top registrando consumi al di sotto dei 5 l/100 km (circa 20 km/l).

Il vero divertimento al volante arriva, però, quando si inserisce la modalità Sport che vuol dire: sterzo più reattivo, cambio vivace e un'accelerazione capace di regalare emozioni. La guida è dinamica ma allo stesso tempo è fluida per ribadire, ancora una volta, l'idea di comfort al volante per i coreani.

Con un prezzo di 34.600 euro, questa versione rappresenta un giusto compromesso per chi cerca un crossover moderno, al passo con la tecnologia, ma anche comodo e pratico per la vita di tutti i giorni.

