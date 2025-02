Sportequipe 6 GT, bella e possibile

La nuova Sportequipe 6 GT offre immagine e contenuti premium ridefinendo il concetto di value for money.

ANSA Motori ha sottoposto a un lungo test il nuovo suv del brand della galassia DR Automobiles, nella versione equipaggiata con il motore 1.6 sovralimentato che coniuga prestazioni brillanti a una guida precisa e confortevole. L'esterno, nella livrea di un verde elegante e profondo, appare dinamico, per via dei tratti sportiveggianti come la grande calandra, che contrasta con i gruppi ottici sottili. Non mancano elementi che favoriscono l'aerodinamica, quali le maniglie a filo con la carrozzeria, che fuoriescono quando si apre la vettura. Dietro spiccano il disegno interno dei gruppi ottici a LED, con un motivo che ricorda la bandiera a scacchi, e il doppio estrattore. Il tutto è impreziosito dai cerchi da 20 pollici bicolore che arricchiscono la fiancata.





Le forme di questo Suv di segmento C racchiudono un abitacolo che offre spazio in abbondanza anche nella zona posteriore per via del pavimento piatto, mentre la luminosità è enfatizzata dal tetto panoramico. Tutto si gestisce dal grande schermo da 15,6 pollici che domina una plancia rifinita con materiale morbido al tatto nella zona alta e arricchita da elementi in simil legno.

La connessione con lo smartphone è garantita dalla compatibilità sia con Apple CarPlay che con Android Auto e sono presenti ben 3 vani per alloggiare il proprio device, di cui uno, refrigerato, sul tunnel centrale che offre anche la ricarica a induzione. Il guidatore può contare su un piccolo schermo visibile tra le razze del volante, da cui può consultare le informazioni principali; inoltre, sui pannelli porta troviamo un indicatore digitale della temperatura esterna e del livello PM 2.5. Il bagagliaio offre un vano di carico di 486 litri, che arriva a 977 litri abbattendo il divano posteriore.

In marcia, la Sportequipe 6 GT si distingue per un certo brio, grazie al motore 1.6 turbo benzina da 185 CV accoppiato a un cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti, ed è precisa tra le curve per via di un assetto stabile e di una taratura dello sterzo che favorisce l'agilità. Questa sua verve dinamica però, non va a inficiare il comfort di marcia, visto che la vettura riesce a smorzare anche le asperità più marcate con una certa naturalezza. Inoltre, a velocità costante l'insonorizzazione è particolarmente curata, a tutto vantaggio del comfort acustico di guidatore e passeggeri. Nella versione più potente, in gamma c'è anche la variante 1.5 da 156 CV, la Sportequipe 6 GT garantisce percorrenze di circa 13 km/l, ma per chi affronta molta strada ogni giorno è disponibile anche la doppia alimentazione benzina/GPL. Non manca un corredo di aiuti alla guida di ultima generazione, per una guida autonoma di livello 2.

Con una dotazione che non necessita di integrazioni, la Sportequipe 6 GT 1.6 ha un prezzo di 32.900 euro, mentre per avere anche la doppia alimentazione benzina/GPL bisogna mettere in conto un ulteriore esborso di 2.000 euro. Il listino della versione 1.5 turbo parte da 30.900 euro.



