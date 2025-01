Evo 6, audace nel look ricca nei contenuti

Il marchio Evo è sempre più protagonista nel segmento dei C-Suv con la Evo 6, una vettura che punta su design e contenuti per conquistare il mercato. ANSA Motori ha provato la versione a doppia alimentazione benzina/Gpl, che abbina prestazioni brillanti al risparmio nel rifornimento.

Sportiva ed elegante allo stesso tempo, la linea dinamica da Suv coupé della Evo 6 è enfatizzata dalla colorazione Grass Green e mette in evidenza un frontale che sembra pronto a divorare l'asfalto con le nervature del cofano che lo spingono verso il basso, l'apertura per l'aria nella zona centrale ed i gruppi ottici sdoppiati. La fiancata sfrutta il dinamismo della superficie vetrata che sfuma verso l'alto e dei montanti posteriori inclinati, mentre dietro spiccano i gruppi ottici uniti da una fascia centrale ed il doppio scarico. Non mancano lo spoiler nella parte superiore del lunotto ed i cerchi da 20 pollici ad impreziosire l'insieme.



L'abitacolo è ampio e viene inondato di luce dal grande tetto panoramico. Il pavimento piatto rende sfruttabile la zona posteriore anche da tre passeggeri perché non sacrifica la mobilità delle gambe di chi siede al centro, e presenta pratici ganci annegati negli schienali dei sedili anteriori. Il trattamento delle superfici superiore e centrale della plancia e dei pannelli porta, insieme agli inserti silver, sottolineano un miglioramento tangibile nelle finiture, mentre il doppio schermo da 10,25 pollici pone davanti al guidatore un display per la strumentazione digitale ed un altro per l'infotaiment.



Una volta collegato lo smartphone e sistemati i bagagli in un vano che, di base, offre 480 litri, la Evo 6 è pronta a partire.

Grazie ad un peso di circa 1.500 kg, i 177 CV ed i 260 Nm di coppia erogati dal 1.5 turbo benzina fanno una gran figura, e la vettura si muove con una certa brillantezza, offrendo, nel misto, un buon coinvolgimento di guida grazie a un volante consistente nella taratura, ma non pesante da azionare. Tra le curve si apprezza anche il lavoro dell'assale posteriore mutilink, e l'apporto di un impianto frenante con dischi ventilati all'anteriore. La trazione è affidata alle ruote anteriori, mentre il motore è coadiuvato dal cambio automatico a doppia frizione a 7 rapporti che fornisce comfort e, all'occorrenza, riprese rapide. Comoda nei viaggi, la Evo 6 utilizzando il GPL come carburante vanta consumi da utilitaria, visto che percorre, secondo il ciclo WLTP, ben oltre 400 km, ed un pieno di gas, ai prezzi attuali, costa appena 32 euro.

Forte di una guida autonoma di secondo livello, questo Suv offre, di serie, il cruise control adattivo, l'assistenza al cambio di corsia, il sistema di rilevamento di veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori, ed il traffic jam assistant.



Considerando il segmento d'appartenenza e la dotazione che non ha bisogno d'integrazioni, i 31.900 euro richiesti per la EVO 6 a doppia alimentazione, benzina/Gpl, rappresentano un'offerta piuttosto competitiva.



