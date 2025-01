Nissan Ariya e-4ORCE: l'elettrica dal grande carisma

Nell'universo dei modelli elettrici c'è un Suv che ha la capacità di avere una mise unica, e vanta soluzioni intriganti, pratiche anche nel quotidiano, abbinate ad una tecnologia che migliora la dinamica di guida, stiamo parlando della Nissan Ariya con il sistema di trazione integrale e-4ORCE. Pur non essendo una novità assoluta, la proposta 100% elettrica a ruote alte del brand giapponese su strada raccoglie sguardi di consenso per la sua silhouette moderna, futuristica, ed elegante.

Un po' Suv un po' coupé, con quel tetto nero che la sfina e scende in maniera decisa nella zona posteriore, affascina attraverso un frontale in cui l'accenno di calandra di colore nero viene incorniciato dalle firme luminose a LED. Questo elemento si abbina con gli altri dello stesso colore ed ai passaruota. Gli sbalzi corti sono un'altra caratteristica della Ariya, favoriti dal powertrain elettrico, mentre una cromatura sottolinea l'arco che forma la superficie vetrata sulla fiancata. Dietro spiccano i gruppi ottici realizzati in un corpo unico che evidenziano la larghezza dell'auto, sono inglobati in un accenno di spoiler, e presentano, al centro, la scritta Nissan. Non manca uno spoiler importante sul bagagliaio, che prolunga il tetto in modo da contribuire all'aerodinamica.

In un contesto generale in cui spiccano le grandi ruote da 20 pollici dal design pensato per fendere l'aria, il Suv giapponese appare imponente e filante allo stesso tempo e, una volta a bordo, infonde sicurezza e offre una sensazione di comodità enfatizzata da tanto spazio da fare invidia ad una limousine.

Questo è favorito anche dal pavimento piatto che non rende disagevole il viaggio al passeggero centrale. Dalle poltrone anteriori si percepisce a pieno lo sforzo di renderla unica, per via del tunnel centrale corredato dai tasti a sfioramento, che scorre elettricamente avanti e indietro, e da cui si possono gestire varie funzioni oltre ad aprire un cassetto portaoggetti nascosto come uno scrigno segreto nella plancia. Sempre nel tunnel in questione, è possibile ricaricare con la piastra ad induzione lo smartphone, e non mancano prese USB ed USB-C situate alla sua base. La plancia si estende in orizzontale, ma le zone laterali si collegano ai pannelli porta in maniera avvolgente, tanto che nella guida notturna, le luci ambientali a LED ne sottolineano l'effetto.

Questa Nissan però, oltre ad essere comoda, consente al guidatore di dominare la strada da una posizione rialzata, ed offre tutte le informazioni possibili dai due schermi da 12,3 pollici della strumentazione digitale e del sistema d'infotainment. Per non staccare mai gli occhi dal percorso c'è l'head-up display, che proietta i dati principali della strumentazione sul parabrezza, e tramite la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto, il mirroring con lo smartphone è assicurato. Ovviamente la tecnologia sulla Ariya la fa da padrona: oltre agli aggiornamenti over the air del sistema multimediale, c'è la possibilità di "pre-climatizzare" l'auto da remoto e di compiere altre azioni lontano dalla vettura.

É il futuro, che sul Suv elettrico di Nissan si manifesta anche nella guida di tutti i giorni, sia in città, con l'e-pedal, che consente di guidare praticamente con un pedale solo, quello dell'acceleratore, incrementando la rigenerazione in fase di rilascio, che nelle strade di montagna, mediante il sistema e-4ORCE. Questo sfrutta i due motori elettrici, uno per ogni asse, per gestire la trazione su ogni singola ruota adattandosi alla situazione fino a 10.000 volte al secondo.

Così, i 306 CV ed i 600 Nm di coppia massima, oltre a garantire prestazioni da sportiva, con uno scatto da 0 a 100 km/h coperto in 5,7 secondi, offrono un'erogazione fluida, ma sempre pronta all'azione. L'Ariya è comoda in città, quindi, sicura tra le curve e, con una batteria da 87 kWh di capacità, garantisce un'autonomia di circa 400 km nel ciclo misto, mentre nei tratti urbani ed extraurbani le percorrenze superano anche i 500 km.

Per quanto riguarda i tempi di ricarica, con una colonnina a corrente continua si passa dal 20 all'80% di autonomia in circa 40 minuti.

Ma è positivo che in corrente alternata la vettura accetti fino a 22 kW di potenza, in modo da accelerare le operazioni anche con le colonnine meno veloci ma più diffuse sul territorio italiano.

Corredata di tutti i sistemi di sicurezza attiva di ultima generazione, la Nissan Ariya e-4ORCE ha un prezzo di listino che parte da 63.850 euro, promozioni escluse, e ha una dotazione decisamente completa, che annovera anche l'head-up display, il tetto apribile panoramico, e l'impianto audio Bose con 10 altoparlanti.

