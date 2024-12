Jeep Wrangler 4xe tra gusto per il fango e nuovo comfort

Instancabile esploratrice e pensata per supportare le attività all'aperto più impegnative, la versione 2024 di Jeep Wrangler Rubicon, che per la prova di Ansa Motori abbiamo testato in versione plug-in hybrid 4xe, punta anche sul nuovo e decisamente più moderno sistema di infotainment.





La versione più aggiornata di Jeep Wrangler 2024 è infatti dotata di servizi connessi che migliorano l'esperienza dell'utente a bordo e forniscono un'assistenza accurata in termini di sicurezza. Il cambiamento percepibile appena saliti a bordo riguarda il nuovo sistema di infotainment Uconnect 5 con il suo ampio touchscreen da 12,3 pollici.

L'aumento delle dimensioni del display di quasi il 50% cattura immediatamente l'attenzione e oltre all'immagine c'è di più, perché oltre a una potenza di calcolo 5 volte superiore, il nuovo sistema di infotainment offre Apple CarPlay e Android Auto senza fili.

La navigazione nella Wrangler 2024, poi, è ancora più precisa grazie all'utilizzo delle informazioni sul traffico in tempo reale di Tom Tom. La schermata iniziale del sistema può essere personalizzata in base alle proprie preferenze con diverse icone, proprio come su uno smartphone. Il sistema viene poi costantemente aggiornato tramite aggiornamenti Over the Air.

Se le capacità off-road non fanno nemmeno un passo indietro rispetto rispetto alla storia di Wrangler, la versione 2024 di Rubicon, così come del resto dalla Sahara, sul fronte del comfort è dotata di serie dei più recenti sedili anteriori regolabili in 12 posizioni (compreso il supporto lombare regolabile in 4 posizioni), progettati per le spedizioni in fuoristrada ma anche per i più tranquilli spostamenti in famiglia.

Tra i nuovi sistemi di assistenza figurano poi l'Attention Assist, che avverte il conducente in caso di sonnolenza o disattenzione, il nuovo Lane Keeping Assist, che avverte quando il veicolo si sta avvicinando o sta attraversando le linee di demarcazione della corsia, oltre al nuovo sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

In quanto alla motorizzazione la Wrangler di ultima generazione è stata pensata per essere inarrestabile come vuole la tradizione Jeep, unendo la sostenibilità dell'elettrico con le migliori capacità off-road di sempre. Anche le prestazioni sono state ottimizzate: questo modello accelera da 0 a 100 km/h in soli 6,4 secondi ed eroga fino a 380 CV di potenza massima combinata e una coppia massima di 637 Nm.

Tutte le novità in fatto di infotainment e comfort non vanno, dunque, ad intacccare il gusto dell'andare ad infangarsi nello sterrato, dove Wrangler, in particolare in versione Rubicon, continua a dettare legge in fatto di prestazioni e stile.

