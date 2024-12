Suv Kia Sorento Full Hybrid sette posti, solo solide realtà

Nell'attuale panorama del segmento dei suv sette posti l'ultima generazione di Kia Sorento rappresenta un esempio virtuoso oltre che particolare.

In perfetta sintonia con la filosofia del costruttore sudcoreano, Sorento propone infatti una perfetta combinazione tra le solide realtà della tradizione e la concretizzazione di coerenti visioni del futuro della mobilità.

Lo stesso design esterno, che rompe comunque gli schemi con le precedenti edizioni di Sorento, unisce l'audacia futuristica e gli elementi stilistici che ne enfatizzano il valore 'premium' con proporzioni e forme da vero suv, lineare e al tempo stesso aerodinamico.

Il nuovo suv di segmento D Sorento, del resto, interpreta la filosofia di design Opposites United di Kia, che interpreta il pilastro Bold for Nature. E dimostra così come natura e modernità possano coesistere anche in un oggetto - l'automobile - che troppo spesso è privo di anima.

Il design esterno è caratterizzato da stilemi che evidenziano l'audacia futuristica per un look ancora più premium. Alla vista anteriore, le nuove linee del cofano, con un volume più elevato ed una silhouette più netta, definiscono un design da suv di livello superiore Oltre alla apprezzata versione turbodiesel CRDi da 193 Cv, e alla variante 100% elettrica denominata EV9, il nuovo Sorento è infatti disponibile in Italia come Full Hybrid, che risponde perfettamente alle esigenze di rispettare l'ambiente (ed abbassare i consumi) senza per questo sterzare troppo bruscamente verso l'innovazione o - ancora meglio - verso un eccesso di contenuti, molti dei quali non sempre realmente utili.

Come abbiamo potuto verificare in lungo test, che si è articolato in ambiente urbano, su autostrade e viabilità di campagna e montagna, Kia Sorento pone ad esempio al centro delle sue caratteristiche l'affidabilità e il confort. Lo fa con un progettazione mirata e con dotazionii tecnologiche avanzate, che sono semplici ed intuitive da usare.



E nonostante le dimensioni - 4,81 metri di lunghezza, 1,9 di larghezza e 1,7 di altezza - Sorento risulta sempre maneggevole e 'agile'. Una caratteristica che è legata non solo per le caratteristiche del sistema di guida (assicura un raggio di sterzata di 11,6 metri, uno dei migliori valori della categoria e appena 50 cm maggiore rispetto a quello di Sportage) ma anche alla completa assistenza del sistema di visone esterna a 360 gradi.

Viaggiare a bordo di Sorento Full Hybrid rappresenta per chi siede al volante un'esperienza di guida improntata alla massima tranquillità in ogni circostanza. Questo suv si dimostra sempre sicuro, tranqullizzante ma anche molto divertente da guidare, soprattutto se il cambio a doppia frizione a sei rapporti (di serie) è accoppiato - come nell'esemplare del test - con la trazione integrale a controllo elettronico.

Ci si muove su ogni tipo di strada con la massima visibilità, con comandi secondari perfettamente collocati ergonomicamente e potendo contare su una completa suite di sistemi di assistenza alla guida. Sono l'highway drive assist 2.0 con lane change assist e surround view monitor con funzione di visualizzazione 3D e il sistema forward collision-avoidance assist che ora comprende la funzione junction turning and crossing. Ma anche l'evasive steering assist, il lane change oncoming e il lane change side. Sorento Full Hybrid è inoltre disponibile con il sistema di navigazione corredato di smart cruise control; di blind-spot collision-avoidance assist; di safe exit assist, di blind-spot view monitor (che compare nel display davanti al guidatore), di remote smart parking assist e rear parking collision-avoidance assist. In tema di prestazioni c'è una cifra su tutte che 'racconta' le qualità di Kia Sorento Hybrid. Sono oltre 1.110 km che si possono percorrere con un solo pieno di carburante combinando l'efficienza del motore 1.6 T-GDI abbinato ad un'unità elettrica TMED (transimission mounted electric device) da 44,2 kW.

L'insieme di questi motori, che compongono un sistema ibrido in parallelo - produce una potenza combinata di 215 Cv e 350 Nm di coppia. E sfruttano - per le fasi di assistenza elettrica - una batteria agli ioni di litio da 1,49 kWh che viene ricaricata di continuo nelle decelerazioni con la tecnologia di frenata rigenerativa.

Sorento Hybrid AWD accelera da 0 a 100 km/h in soli 9 secondi e tocca - in assenza di limiti - i 183 km/h. E garantisce soprattutto solidi risultati da punto di vista dei consumi.

Secondo le norme Wltp nella low phase servono 5,9 litri/100 km, nella mid phase 5,8 e infine nella high phase 5,9. Prezzi a partire da 56.350 euro, al netto delle promozioni.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA