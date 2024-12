Nuova Lancia Ypsilon, elettrica è tutta stile e agilità

Tutto cambia tranne il nome, quell'Ypsilon che tanta fortuna, e immatricolazioni, ha portato a Lancia nel corso degli anni. La Nuova Ypsilon è però qualcosa di più, tra rimandi allo stile che de sempre contraddistinguono il modello, unito ad uno sguardo al futuro, cominciando dal propulsione elettrica del modello in versione speciale Cassina, protagonista della nuova prova di ANSA Motori.

Cominciare dal design esterno è d'obbligo. Le forme sono quelle di una filante automobile compatta, con una parte anteriore dove a farla da protagoniste sono le linee curve continue, valorizzate dai sottili led luminosi. Un capitolo a sé lo merita il posteriore, che per gli appassionati riporta alla mente lo storico disegno dell'inconfondibile Lancia Stratos firmata da Marcello Gandini. Tra il passato, di classe, e il futuro, all'insegna della tecnologia e del comfort, l'abitacolo della Nuova Lancia Ypsilon definisce ancora una volta lo stile della vettura, a cominciare dalla sorta di tavolino tondeggiante che svetta al centro della plancia, laddove in genere si trova la leva del cambio manuale.





L'elegante superficie, nel nostro caso decorata dal fregio 'Cassina', integra la piastra di ricarica e una spazio per posizionare in verticale il cellulare o un tablet. Utile per appoggiare oggetti anche durante le soste, il tavolino non disturba durante la guida grazie al suo profilo smussato che non intralcia i movimenti delle ginocchia.

I dettagli dell'abitacolo fanno il resto, tra i rivestimenti in tessuto dei comodi sedili che ricordano i materiali in lana delle auto Lancia di diversi decenni fa. Il sistema multimediale può contare su un display di 10,3", il cui software è lo stesso di altre vetture del gruppo Stellantis, come la Jeep Avenger, ma con una grafica dedicata ed elegante.

L'assistente vocale prende il nome di S.A.L.A. (proprio come il cognome milanese o brianzolo) e permette di accedere alle principali funzioni dell'infotainment con semplici comandi, oltre a consentire la scelta fra otto colori dei caratteri, che poi vanno ad abbinarsi alla tinta delle luci ambientali.

Resistono alcuni pratici i comandi fisici per gestire il clima (automatico monozona) e altre funzioni come per esempio la possibilità di richiamare alcune schermate. Un tasto aiuta a disattivare, al bisogno, i segnali acustici dell'assistenza alla guida.

Sul fronte della guida, se la silenziosità di un'elettrica è scontata, la Nuova Lancia Ypsilon si fa apprezzare anche per l'agilità, soprattutto in città e el periodo natalizio di una Milano in fermento. Le sospensioni sono all'insegna del comfort anche sulle strade in pavé del centro, anche se si ha l'ardore di selezionare la modalità di guida Sport, che agevola l'uscita dal città con 'brio', aumentando i CV a disposizione e alleggerendo la servoassistenza del volante.

Anche in modalità Normal la piccola Ypsilon è piuttosto vivace e non si sente spesso la necessità di passare alla Sport.

Funzionale anche l'insonorizzazione, che solo su tratti extraurbani fa percepire un po' il rumore di rotolamento.

Sul fronte dei prezzi, Nuova Lancia Ypsilon parte da 34.900 euro per la versione base, che ha i fari full led. La LX, per 37.900 euro, aggiunge cerchi in lega, cruise control adattativo, abbaglianti automatici, frenata automatica d'emergenza, sensori di parcheggio anteriori e posteriori, vetri posteriori scuri e altri accessori.

L'Edizione Limitata Cassina, prodotta in 1906 esemplari e oggetto del nostro test drive, ha anche il sedile di guida regolabile elettricamente e massaggiante, le poltrone riscaldabili, i rivestimenti interni specifici e la guida semiautonoma. Il tutto, per una 'piccola' che poco ha da invidiare ad una 'grande' di lusso.

