Citroën C3, la trasformazione in crossover porta spazio e tecnologia

La nuova Citroën C3 è nettamente diversa dal modello precedente, rispetto al quale sfoggia un design in linea con i canoni attuali, ed offre in listino sia la variante elettrica che la versione alimentata a benzina, come quella della nostra prova. Arriverà anche una motorizzazione ibrida, con l'elettrificazione che fornirà supporto al 1.2 3 cilindri PureTech. La Citroën C3 è fra le sette finaliste del premio Car of the Year che verrà assegnato il 10 gennaio prossimo nell'ambito del salone dell'auto di Bruxelles.

L'aspetto della C3 strizza l'occhio al mondo dei crossover, perché è più alta delle C3 di seconda generazione, precisamente 1,57 metri, mentre rimane una vettura di segmento B con i suoi 4,01 metri di lunghezza, ma offre praticità in città per via di una larghezza di 1,75 metri. Il richiamo ai crossover è evidente anche attraverso le protezioni della parte bassa della carrozzeria, che si estendono ai passaruota, e mediante le barre sul tetto. Caratteristiche le firme luminose a LED sia all'anteriore che al posteriore, unite da un elemento che pone al centro del frontale e del cofano posteriore il nuovo simbolo del double chevron.

Interessante lo spunto stilistico rappresentato dalle nervature evidenti sulla fiancata, a livello dei passaruota. In generale, ha una forma che, pur avendo dei tratti caratteristici, è funzionale per ottenere un abitacolo spazioso.



Infatti, si può viaggiare anche in 5, ma in 4 si sta veramente comodi, in quanto ci sono centimetri in abbondanza sia per le ginocchia che per la testa di chi siede nei due posti laterali del divano posteriore. Il bagagliaio è di 310 litri, e presenta una soglia di carico alta, mentre la parte anteriore della vettura sfoggia una plancia ben studiata che ingloba la strumentazione digitale, sempre ben visibile al di sopra del volante a due razze. Non mancano uno schermo centrale da più di 10,25 pollici dedicato al sistema d'infotainment, una piastra ad induzione per ricaricare lo smartphone, e dei pulsanti per gestire il climatizzatore. C'è quindi una disposizione razionale dei vari elementi, e sono presenti diversi vani nelle portiere particolarmente capienti, oltre a superfici svuota tasche nella plancia, dove è possibile posizionare oggetti. Inoltre, dietro alle sedute anteriori ci sono le tasche classiche e due tasche più piccole decisamente utili per riporre il telefono e, nel cruscotto, davanti al passeggero, è presente una presa USB-C.

Comunque, nell'allestimento Max della nostra prova, il collegamento con lo smartphone, grazie anche alla compatibilità sia con Apple CarPlay che con Android Auto, avviene in modalità wireless e, attraverso il mirroring, è possibile gestire le app più utilizzate direttamente dallo schermo centrale. Al volante si percepisce una certa comodità della seduta e si ha una visuale dominante sulla strada in tutte le direzioni, favorita anche dalla linea di cintura bassa e da superfici vetrate ampie anche nella zona posteriore dell'auto.

Il 1.2 PureTech a 3 cilindri, sovralimentato, da 100 CV, accoppiato al cambio manuale a 6 marce, offre una risposta vivace al comando dell'acceleratore, e la sua voce non invade l'abitacolo. Inoltre, grazie ad una coppia disponibile dai bassi regimi, l'auto riprende bene, e non induce a scalare rapporto per riguadagnare velocità, se non quando non è strettamente necessario. Questo consente di tenere bassi i consumi, visto che in città abbiamo ottenuto medie di 15 km/l, un dato che migliora nei percorsi extraurbani, dove si percorrono circa 18 km con 1 litro di benzina. La trasmissione presenta rapporti ben spaziati, lavora in sintonia con il motore, e la frizione è leggera, per cui non affatica nel traffico cittadino. L'assetto, pensato per una vettura tuttofare, è tarato sul morbido, per smorzare le asperità in città, ed in curva, la C3 manifesta un certo rollio, che però non va ad influire sulla tenuta di strada.

Diversi i dispositivi di assistenza alla guida, come la frenata d'emergenza, il sistema che agisce sullo sterzo per aiutare l'auto a rimanere in carreggiata, quello per il riconoscimento dei segnali stradali, l'aiuto nelle partenze in salita, ed il passaggio automatico dai fari anabbaglianti agli abbaglianti.

Con una dotazione di accessori che annovera, tra gli altri, la vernice bicolore, i cerchi diamantati da 17 pollici, il piano di ricarica ad induzione per lo smartphone, e la telecamera posteriore, la C3 Max, spinta dal 1.2 PureTech da 100 CV, ha un prezzo di 19.750 euro, mentre nell'allestimento You, il listino parte da 14.900 euro.

