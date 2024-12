Nissan Juke Hev MY24, sportivamente parsimoniosa

A 10 anni di distanza dal lancio della prima serie, che fece diventare protagonisti i crossover anche nel segmento B, Nissan aggiorna la Juke di seconda generazione con il model year 2024, nella quale debutta anche la versione N-Sport della nostra prova. Questa esprime maggiore dinamismo, soprattutto nella nuova livrea bicolore gialla con accenti di nero brillante che, dalla calandra, passando per i retrovisori esterni, le protezioni nella parte bassa della carrozzeria, e per gli elementi sotto porta, fanno pandant con il tetto nero e con i cerchi da 19 pollici dallo stesso colore.

Si accentua così la silhouette da Suv coupé, favorita anche dal tetto che scende verso il basso nella zona posteriore e dalle maniglie posteriori annegate nei montanti. Le proporzioni sono quelle conosciute, e la lunghezza, di 4,21 metri, la rende pratica anche nel traffico cittadino.

Se fuori è originale, dentro non è da meno, con una plancia che è stata rivista e sfoggia accenti gialli in Alcantara, presenti anche sui sedili, nella zona del poggiatesta, dove la vettura provata presenta anche delle fonti audio Bose per una resa acustica superiore. Nuovo sia lo schermo per la strumentazione digitale, da 12,3 pollici sulla N-Sport, sia quello per il sistema d'infotainment della stessa misura e rivolto verso il guidatore di 8 gradi. La connessione con lo smartphone avviene in modalità wireless, e sfrutta la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto, mentre l'interfaccia del sistema multimediale è stata rinnovata così come la grafica e, a vettura ferma, è possibile anche visionare filmati sullo schermo centrale. La versione full hybrid ha un bagagliaio meno capiente, che passa da 422 litri a 354 litri.

Al volante è coinvolgente, per via di un assetto che offre stabilità e di uno sterzo preciso. La potenza non manca, visto che la power unit full hybrid, che sfrutta un motore 1.6 aspirato, uno starter/generatore da 15 kW, una batteria da 1,2 kWh ed il cambio multimodale, esprime 143 CV di sistema. Nel complesso, viene premiata la guida fluida, che consente ai comparti termico ed elettrico di dialogare al meglio e di ottenere medie di consumo nell'ordine dei 20 km/l. Con i cerchi da 19 pollici ed i pneumatici dotati di un'impronta a terra generosa, bisogna mettere in conto qualche contraccolpo sulle asperità più decise.

Per quanto riguarda gli aiuti alla guida, si può avere tutto il meglio della tecnologia offerta attualmente per una guida autonoma di secondo livello, ma è necessario ricorrere a delle integrazioni alla dotazione di serie, per poter contare su una vettura capace di regolare distanza e velocità nel traffico e di mantenersi al centro della propria corsia, sempre tenendo le mani sul volante.

Il prezzo della Juke N-Sport Hev è di 32.900 euro, anche se il costo finale del modello provato risulta superiore per i diversi accessori presenti a bordo. La versione d'accesso alla gamma, la Acenta, con motore termico da 114 CV e cambio manuale a 6 marce, ha un costo base di 25.000 euro.



