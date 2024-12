Renault Espace, suv dal Dna sportivo che non rinuncia al comfort

Dici Espace, dici spazio. Nella sua storia lunga quarant'anni, l'auto per le famiglie di casa Renault si è evoluta, adattandosi alle esigenze del mercato e cambiando la sua forma - da monovolume a large suv - senza mai, comunque, perdere la sua identità.

Nella sua sesta generazione, la 'familiare' francese si veste di un tocco di raffinata eleganza, abbinata ad un'abitabilità best in class, da sempre suo tratto distintivo, capace di offrire uno spazio generoso per poter ospitare comodamente fino a sette persone senza rinunciare a tutto quello che serve, e anche di più. Nuovo Espace strizza un occhio all'ambiente, grazie ad un motore più green e ad un comfort a bordo di livello superiore, con un abitacolo tutto da vivere, rilassante, innovativo e connesso che, ora, fa il pieno di tutta la tecnologia disponibile sui modelli Renault.

Il risultato è un suv sette posti, dalla silhouette che si rifà nel look alle ammiraglie della gamma, capace di incarnare appieno quei valori e quegli stilemi che in quarant'anni ne hanno decretato il successo.

L'abbiamo provata nell'allestimento Esprit Alpine, la versione che aggiunge sicuramente un tocco più sportivo, una prima assoluta su Espace, abbinata ad un efficiente motore e-tech full hybrid 200 cv. Questo carattere da sporty-car, che la rende a tutti gli effetti un'auto dal dinamismo marcato nonostante le dimensioni generose (4,72 metri di lunghezza, 14 cm in meno rispetto alla generazione precedente), si percepisce immediatamente già dando un'occhiata al frontale. In quest'allestimento, infatti, la calandra assume la forma di una scacchiera, per una maggiore sportività. Il massimo del dinamismo si esprime anche attraverso i cerchi in in alluminio "Daytona" da 20", così come le cornici dei finestrini, le barre tetto e i loghi anteriori e posteriori sono neri, che danno più carattere a questa vettura. Nel paraurti anteriore, la fascia orizzontale e la lama sono di color grigio satinato. Un tocco accentuato, che richiama le vetture da competizione, e che continua anche negli interni con i battitacco marcati Alpine e la 'A', emblema di Alpine, sui poggiatesta. I sedili, la plancia, i pannelli delle porte e la consolle centrale sono rivestiti in Alcantara con cuciture color Blu Alpine. Il volante è ricoperto in pelle Nappa e Alcantara con cuciture blu, bianche e rosse. Le cinture di sicurezza nere sono arricchite dal bordino blu 'Alpine', con la pedaliera che invece è rivestita in alluminio.

Fedele alla sua eredità, nuovo Espace offre un piacere a bordo che va molto d'accordo con coloro che amano i lunghi viaggi, avvolti da un ambiente spazioso e allo stesso tempo luminoso, grazie al tetto panoramico (disponibile come optional) che dona un tocco premium agli interni. La sportività della versione Esprit Alpine non si esprime solo nell'aspetto estetico di Espace ma anche nel suo 'carattere', grazie ad un grintoso motore full hybrid abbinato ad una trasmissione performante e orientato alla guida elettrica. La semplicità di guida diventa, così, sinonimo di dinamicità e la flessibilità di versatilità.



L' E-Tech full hybrid da 200 cv si mostra efficiente in termini di consumo di carburante (4,6 l/100 km nel ciclo Wltp) e di emissioni, a partire da 104 grammi Co2 al chilometro (Wltp).

Grazie alla reattività della trasmissione automatica e alla disponibilità immediata della coppia sia in trazione elettrica che termica dovuta al turbo a geometria variabile, Espace regala accelerazioni convincenti (da 0 a 100 km/h in 8,8 secondi) e ottime riprese (5,8 secondi per passare da 80 a 120 km/h). E per adattarsi ad ogni esigenza di viaggio, in base all'itinerario scelto, è possibile settare il Multi-Sense sulla modalità più consona al percorso, per vivere il viaggio davvero al meglio. Ma la vera chicca di questa versione (in vendita a 46.700 euro) è sicuramente il sistema 4Control, qui di serie, che abbinato al peso ridotto (-215 kg rispetto alla precedente generazione), consente a Espace di sfoggiare un'incomparabile agilità su tutti i tipi di strade: al volante si percepisce una maneggevolezza impensabile per un'auto dalle dimensioni così generose eppure nessuna manovra è impossibile, neppure negli spazi più angusti.

Un aiuto, in tal senso, arriva anche dal ricco equipaggiamento tecnologico di bordo in termini di sicurezza che prevede anche l'Active Driver Assist (qui di serie) e l'Highway and Traffic Jam Companion, che si adatta al contesto consentendo al conducente di interpretare, nelle migliori condizioni, gli elementi che incontra su ogni tipo di strada fornendo una soluzione di guida autonoma di secondo livello. Insomma, tutto quello che serve per un viaggio in assoluto comfort a bordo di un 'salotto' su quattro ruote dove a vincere sono la comodità e l'eleganza della semplicità, 'graffiate' da un sapiente tocco di sportività.

