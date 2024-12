Hyundai Santa Fe, open space da guidare

La nuova generazione della Hyundai Santa Fe è un'autentica rivoluzione, e lo si evince a partire dal design, per via di una linea piena di virtuosismi che sostituisce quella equilibrata, ma nello stesso tempo abbottonata, del modello precedente. La svolta è anche tecnologica, mentre il powertrain full hybrid come quello della vettura della nostra prova, aiuta a ridurre in consumi in maniera sostenibile.



Imponente, con una lunghezza di 4,83 metri, una larghezza di 1,90 metri ed un'altezza di 1,77 metri, la Santa Fe, con la sua linea squadrata sembra ancora più grande, ma in realtà offre spazio e visibilità in abbondanza attraverso le proporzioni. La livrea bicolore dell'esemplare provato, con particolari in nero lucido che si alternano al bianco della carrozzeria, offre un tocco moderno all'insieme, così come la maniglia dietro la portiera posteriore, che può essere utilizzata per aiutarsi a raggiungere il tetto al fine di caricare degli oggetti qualora l'immenso bagagliaio non dovesse essere sufficiente.

La vista posteriore è quella più caratteristica, con i gruppi ottici inserti in una fascia alla base dell'ampio portellone che da accesso ad un vano di carico che va dagli oltre 600 litri a quasi 2.000 litri. Utilizzando la terza fila si può viaggiare anche in sette, e senza rinunce, visto che anche nell'ultima fila ci sono i comandi del climatizzatore e dei vani poggia bicchieri. Ancora più accogliente la seconda fila, dotata di divano scorrevole, delle tendine parasole, e delle sedute regolabili nell'inclinazione, oltre che dei ganci posizionati dietro gli schienali dei sedili anteriori, dove sono presenti anche le porte USB C. Non mancano un grande portaoggetti centrale ed i portabicchieri nelle portiere, dettagli che fanno tanto auto USA. La zona anteriore dell'abitacolo offre un posto di guida da cui dominare la strada ed una plancia ben studiata con i due grandi schermi per strumentazione digitale ed infotaiment che formano un corpo unico; più in basso troviamo ben 2 piastre ad induzione per lo smartphone. Tanti i vani per riporre gli oggetti, tra cui uno davanti al passeggero che consente di sterilizzarli con i raggi UVC. Il sistema multimediale ha tante voci e sottomenu, per cui necessita di un minimo di studio prima di padroneggiarlo al meglio in marcia, ma è completo e dialoga al meglio con lo smartphone, a cui si connette senza cavo.

Una volta in movimento, la Santa Fe si muove con garbo ed una leggerezza inaspettata; merito di un volante preciso e leggero, di un cambio automatico a 6 rapporti dal funzionamento fluido che dialoga bene con il powertrain full hybrid composto da un 1.6 turbo benzina e da un comparto elettrico, che raggiunge una potenza di sistema di 215 CV. Un valore capace di rendere persino brillante la Santa Fe, come testimonia un tempo di poco superiore ai 9 secondi per lo scatto da 0 a 100 km/h. Il Suv in questione è anche rapido in ripresa, e, nonostante si adatti anche alla città, ha nei percorsi autostradali il suo percorso d'elezione. Contenuti i consumi, soprattutto se rapportati alle forme squadrate ed alla massa di circa 2000 kg, perché nel ciclo combinato si percorrono circa 15 km/l. Tra gli aiuti alla guida spiccano il cambio automatico di corsia, che viene attivato mediante l'indicatore di direzione, ed il sistema che rivela la presenza di altri veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori attraverso le immagini nella strumentazione.

Per quanto riguarda i prezzi, quelli della Santa Fe di nuova generazione partono da 46.900 euro per la versione con trazione anteriore e 5 posti, con il listino che sale verso l'alto aggiungendo i 7 posti e la trazione integrale. Scegliendo l'allestimento XClass, come quello della vettura in prova, il costo parte da oltre 54.000 euro.

