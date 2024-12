Alpine A290: dà una scossa sportiva alla guida quotidiana

La strategia di Alpine prevede una conversione elettrica della gamma che inizia con la nuova sportiva al di sotto dei 4 metri, la A290, un'auto che attinge dallo spirito delle piccole Renault che hanno fatto epoca, come la R5 Alpine, tanto per citarne una, e rivisita il concetto di vettura performante da utilizzare anche nel quotidiano in chiave sostenibile.

In Francia, nelle strade intorno a Parigi, abbiamo guidato la variante GTS durante un evento riservato ai giornalisti del premio Car Of The Year al quale ha partecipato anche il Ceo del Gruppo Renault Luca De Meo. Alpine A290 e Renault 5, infatti, sono fra le sette finaliste di questo prestigioso riconoscimento.



Elegante e pronta allo scatto grazie al suo powertrain da 220 CV, quello più potente in gamma, la A290 ha coppia di 300 Nm che arriva immediatamente alle ruote, come è tipico delle auto elettriche, il che la rende particolarmente reattiva, soprattutto nella modalità di guida Sport. In ogni caso, quando si vuole rapidamente tutta la potenza disponibile basta premere il pulsante "magico" rosso sul volante "OV" e, per circa10 secondi, si ottiene il massimo dalla nuova piccola Alpine. In questo modo si può agevolare un sorpasso trarsi d'impaccio in una situazione d'emergenza.



Un altro comando sul volante di colore blu, invece, consente di gestire il grado di rigenerazione. Per strada l'auto è confortevole, ha un buon assorbimento delle asperità, ma si percepisce che è precisa, ben tarata nell'assetto non appena si incontrano le curve, ed ecco che, in questi frangenti, optando per la modalità Sport, la A290 manifesta un suono che non è la classica trovata per riproporre il sound delle vetture termiche, quello era un accessorio divertente che si trovava anche sulla Clio IV capace di diffondere in abitacolo il sound delle vetture iconiche Renault, in questo caso c'è una sorta di sibilo che aiuta chi è al volante a percepire l'erogazione del motore elettrico e, di conseguenza, l'incremento della velocità, altrimenti dissimulato dal silenzio di fondo.



Ben tarato lo sterzo, preciso nell'impostare le traiettorie ma, nello stesso tempo, con una leggerezza tale da non affaticare nella guida di tutti i giorni, un particolare che enfatizza ancora di più la doppia natura della A290, pronta anche per i trackday, come dimostra la funzione del sistema multimediale pensata per la pista e capace di fungere da coach.

Una delle tante particolarità dell'infotainment che sfrutta Google Maps per la navigazione e consente di scaricare diverse applicazioni. La propensione per la guida tra i cordoli è dovuta anche alla presenza delle barre antirollio, mentre lo schema sospensivo al posteriore mutilink rappresenta un'eccezione in questo segmento. Rispetto a quello della R5 E-Tech Electric da cui deriva, l'abitacolo si differenzia per la personalizzazione del quadro strumenti, del sistema multimediale, e per la presenza del comando per avviare la marcia, o inserire la retro, sul tunnel centrale, oltre che per le finiture. Mentre, a livello estetico, l'evoluzione del look passa per i gruppi ottici, i passaruota posteriori, l'estrattore, il nolder sul portellone, e per i cerchi in lega da 19 pollici.



L'A290 va alla conquista di una clientela premium, alla ricerca di dinamismo e sostenibilità, come dimostra la massa di 1479 kg associata ad un pacco batteria da 52 kWh posizionato al centro dell'auto, nella parte bassa del pianale, che abbassa il baricentro, offre un'autonomia dichiarata di 380 chilometri, e recupera dal 15% all'80% di energia in 30 minuti da una colonnina a ricarica rapida da cui accetta fino a 100 kW di potenza. Il prezzo della Alpine A290, che è già ordinabile, è di 38mila euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA