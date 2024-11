Nissan Qashqai: cambia faccia ed è più tecnologica

Nissan Qashqai è un modello che ha fatto la storia dell'auto moderna, creando il segmento dei crossover nel 2007, e l'ultima variante, frutto del restyling della terza generazione, è ancora un riferimento nella categoria.

L'abbiamo provata con la power unit mild hybrid che combina il 1.3 da 158 CV ad un sistema ibrido leggero. Da subito, balza all'occhio il nuovo frontale, che conferisce alla vettura giapponese un'aspetto più fresco, e la proietta verso il futuro. La calandra è ampia, si raccorda bene ai gruppi ottici, e questi hanno un nuovo disegno che si sposa perfettamente con l'insieme. Pur mantenendo le proporzioni conosciute, dice qualcosa di nuovo, anche mediante i gruppi ottici posteriori trasparenti, che evidenziano i giochi di luce interni. Sempre dietro è cambiato anche il paraurti, mentre la fiancata sottolinea la presenza dei cerchi in lega da 20 pollici bicolore della variante della nostra prova, la ricca Tekna+.



Che sia una vettura di vertice nella gamma del crossover in questione, si evince anche dalla presenza del tetto panoramico, dell'Alcantara che riveste parte della plancia, i pannelli porta, anche dietro, ed una porzione del tunnel centrale. Con l'ampia apertura delle portiere, l'accesso al divano è particolarmente agevole, e lo spazio interno è ampio in proporzione alle dimensioni, che vedono la Qashqai avere una lunghezza di 4,42 metri. Anche il bagagliaio è capiente, con 504 litri utili in configurazione 5 posti. Con il restyling, poi, è arrivato un sistema d'infotainment con Google integrato, per cui, oltre all'assistente Google, mediante il quale è possibile anche creare anche eventi da inserire in calendario, la navigazione avviene in tempo reale, grazie a Google Maps; ed inoltre, ci sono ben 70 app da scaricare. Tutto questo porta ad una migliore interazione con l'auto, e migliora anche la sicurezza, visto che si può sincronizzare l'around view monitor con il navigatore per sfruttare al meglio la visuale a 180° quando si attraversano gli incroci. Senza contare che è possibile avere, tra i servizi offerti a pagamento, anche quello che effettua il tracciamento dell'auto in caso di furto.

Video Nissan Qashqai: nuovo look e piu' tecnologia a bordo



Alla guida, Qashqai è subito amichevole, ti mette a tuo agio con appoggi sicuri ed un comfort di marcia da riferimento, per via di un'insonorizzazione curata, anche attraverso l'adozione di vetri più spessi. Il motore 1.3 turbo da 158 CV è brillante quando occorre, come testimoniano i 9,2 secondi necessari per scattare da 0 a 100 km/h, ma è nella condotta fluida che da il meglio di sé, coadiuvato da una trasmissione automatica a variazione continua, morbida e silenziosa nell'azione. Gli effetti dell'ibrido leggero si fanno sentire a livello di consumi, visto che la media riscontrata è di 16 km/l.

Utile il sistema che consente di memorizzare le impostazioni degli aiuti alla guida, in modo da poter ritrovare rapidamente la propria personalizzazione. Tanti gli ADAS presenti a bordo, per una guida autonoma di secondo livello, con i vari dispositivi che possono essere richiamati dal tasto presente sulla razza destra del volante. Infine, per incrementare la sicurezza, è possibile avere anche la trazione integrale.

La vettura della nostra prova con allestimento Tekna+ che offre, tra i tanti accessori, anche il tetto panoramico in vetro, gli interni in pelle, i cerchi in lega da 20 pollici, i sedili massaggianti, oltre a volante, al parabrezza ed alle sedute anteriori riscaldabili, ha un prezzo di 43.820 euro.

