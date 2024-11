Mazda CX-60 è il Grande Gigante Gentile in stile Kodo

Imponente ma affilata, nata per viaggiare e con un insospettabile agilità sul misto nonostante la mole, un Grande Gigante Gentile (come il personaggio di un celebre libro per ragazzi), Mazda CX-60 è la giapponese che vuol fare la grande, anzi la molto grande.

Costruita sulla piattaforma di nuova concezione Large Product, la CX-60 che abbiamo guidato per la Prova di Ansa Motori, ha una lunghezza di 4,74 m, una larghezza di 1,89 m e un'altezza di 1,68 m. Tutti valori che la inseriscono di diritto nell'ambito del segmento D.





A distinguere, nel complesso di una linea che colpisce per lo slancio, agevolato da un cofano particolarmente lungo e piatto e da una zona riservata all'abitacolo spostata più verso il posteriore, è l'interpretazione del 'grande', secondo la filosofia tutta nipponica del Kodo Design.

Come tutte le altre Mazda di epoca recentissima, anche la CX-60 punta a quell'eleganza tipica delle scelte di design che sappiano allo stesso tempo essere audace, a cominciare dallagriglia single frame sull'anteriore, a effetto tridimensionale e che divide il gruppo ottico con la nuova firma luminosa.

Il minimalismo, ma con stile, regna sul profilo delle fiancate che slanciano verso l'alto la CX-60 senza troppi tagli, tra linee pulite e i cerchi in lega che hanno misure da 18" fino a 20" che spiccano. Massiccio, il posteriore, con i nuovi fari a LED e a sviluppo orizzontale.

Sotto il cofano, invece la Mazda CX-60 nasconde un quattro cilindri benzina da 2.5 litri che arriva ad erogare 192 CV.

Questa unità lavora insieme ad una elettrica da 100 kW, con il supporto di una batteria da 17,8 kWh. Le prestazioni garantiscono uno scatto da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi e una velocità massima di 200 km/h.

L'esemplare di Mazda CX-60 utilizzato per la prova di Ansa Motori, nella versione 2,5 e-Skyactiv Phev 327CV AWD con cambio automatico a otto rapporti, in allestimento Takumi e colore Soul Red Crystal, ha un prezzo di partenza di 64.535 euro. Con l'aggiunta di Convenience & Sound Pack e Panoramic Sunroof e la nostra vernice Metallizzata Premium Soul Red Crystal, il prezzo sale a 73.185 euro.



