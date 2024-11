Jeep Compass e-Hybrid lavoratrice a ritmo di comfort

Il nome Jeep sul cofano richiama versatilità, capacità di muoversi anche al di fuori delle solite strade e soprattutto nessuna paura di sporcarsi, che sia all'esterno per una buona dose di fango o all'interno, quando ci si vuole sporcare anche le mani con qualche lavoro all'aria aperta.

La versione 2024 di Jeep Compass, da un punto di vista estetico non è cambiata molto rispetto alla sua versione precedente, quella di qualche anno prima e che ha dato alla 'media' di casa Jeep l'aspetto attuale. Le classiche sette feritoie verticali di Jeep all'anteriore sono al loro posto e la calandra è stata reinterpretata in modo moderno, pur mantenendo lo stile e la riconoscibilità che da una Jeep ci si aspetta.

Nel caso della prova di Ansa Motori, però, a caratterizzare la Compass con la quale ci siamo mossi dalla città alla campagna, passando per sentieri e giardini dove mettersi al lavoro tra cesoie e siepi, è la motorizzazione e-Hybrid. A spingere la Compass, nel nostro caso, ci pensa infatti un motore 1.5 litri da 130 cavalli e 240 Nm di coppia massima.

Il motore è classificato come mild hybrid ma in realtà funzionamento come una via di mezzo tra il classico mild ed un più elettrificato full hybrid. La 'nostra' Compass può infatti muoversi anche in modalità completamente elettrica, cosa che normalmente i mild hybrid non fanno. D'altro canto, non abbastanza potente da soddisfare una circolazione elettrica più consistente, in termini di tempo, come un full hybrid.

Il motore elettrico è da 15 kW ed è posto nel cambio DCT a 7 marce, mentre le dimensioni della Compass sono quelle che la rendono adatta sia ad un uso cittadino che a spostamenti molto più lunghi. Nel dettaglio, i metri di lunghezza sono 4.40 metri, facilmente parcheggiabili e sufficienti per caricare contenitori con i resti delle siepi di cui sopra.

Tra i miglioramenti dei quali Jeep Compass ha potuto giovare nel corso degli ultimi anni, una menzione speciale va al volante, ora con disposizione orizzontale del logo per un tocco in più di 'made in USA'. Intuitivo l'uso dei tasti sul volante per comunicare con il display 10,25 pollici della strumentazione.

Il comfort a bordo di Compass è garantito dallo spazio più che abbondante. Oltre all'importante spazio a bordo, che può vantare ampio margine per le gambe e la testa dei passeggeri posteriori, da vera 'lavoratrice' la Jeep in questione può contare su un bagagliaio a partire da ben 438 litri, generoso per la categoria e la tipologia di veicolo, vantando anche lo schienale posteriore suddivisibile secondo uno schema 60:40.

La versione di Compass e-Hybrid che abbiamo provato è disponibile ad un prezzo che parte da 35.550 euro, attualmente in promozione.



