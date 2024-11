Mercedes GLC Coupé 300de: plug-in diesel dalle forti emozioni

La Mercedes ha una gamma Suv davvero completa, dove la GLC si posiziona esattamente nel mezzo dell'offerta della stella a ruote alte ed affianca la variante coupé a quella "tradizionale", riprendendo una soluzione proposta inizialmente sulla sorella maggiore GLE. L'abbiamo guidata con la power unit ibrida plug-in associata al motore turbodiesel per unire il meglio dei due mondi, quello del termico e dell'elettrico, con una soluzione intelligente ed adatta anche ai grandi viaggiatori.



Esteticamente, la GLC coupé acquista più carattere mediante i montanti posteriori che scendono verso il basso e l'accenno di coda che si conclude con una sorta di spoiler al di sopra dei gruppi ottici uniti dall'elemento centrale. Le nervature sul cofano offrono una certa grinta al frontale dove ritroviamo il family feeling con gli altri modelli del brand per via della grande calandra con la stella nel mezzo. L'esemplare del test, con i cerchi in lega multirazza ed una livrea scura mescola bene muscoli ed eleganza.



L'abitacolo con la selleria chiara, inoltre, offre un piacevole contrasto cromatico, e vanta un'abitabilità valida anche nella zona posteriore, nonostante il tetto che scende in maniera più decisa. Piuttosto, la visuale risulta meno nitida rispetto al modello convenzionale con tutti e 5 gli occupanti a bordo, per via del lunotto dalle dimensioni ridotte. Questo particolare, però, non è un problema in manovra, dove il conducente può contare sull'ausilio delle telecamere che offrono immagini visibili dal grande schermo dell'infotainment centrale a sviluppo verticale, il quale consente al guidatore di visionare anche mappe 3D per la navigazione, e di accedere al proprio profilo mediante l'impronta digitale.



Completo e moderno, questo sistema multimediale può essere gestito da comandi vocali ulteriormente migliorati, o direttamente dal volante, che permette di visualizzare le informazioni dei menu nel display della strumentazione digitale.





Quest'ultimo offre diverse grafiche tra cui scegliere che possono essere selezionate attraverso i comandi presenti sulla razza sinistra del volante.

Rispetto alle varianti mild hybrid, la plug-in hybrid ha una capacità di carico che scende da 545 litri a 390 litri con i 5 posti in uso. In compenso, si avvale di un motore turbodiesel 2 litri da 197 CV associato ad un propulsore elettrico da 136 CV, per una potenza di sistema che arriva a 333 CV. Inoltre, con la batteria da 31,2 kWh carica riesce a percorrere in elettrico oltre 110 km in città e, in modalità ibrida, abbassa le medie di consumo a poco più di 3l/100 km. Mentre ad accumulatore scarico, le percorrenze sono comunque degne di nota con poco meno di 6l/100 km. Questo vuol dire che si adatta alle esigenze di chi vuole sfruttarla in modalità elettrica nel quotidiano, in città, ed utilizzarla senza preoccuparsi troppo della ricarica nei viaggi. Tra l'altro, con la possibilità di ricaricare dalle colonnine a corrente continua ad una potenza di 60 kW, nei percorsi più lunghi può recuperare l'80% dell'energia in 20 minuti.



La variante coupé, inoltre, nella guida risulta più affilata, per via delle sospensioni sportive presenti già dall'equipaggiamento standard, e con l'asse posteriore sterzante di 4,5 gradi offerto in opzione all'interno del pacchetto tecnologico insieme alle sospensioni pneumatiche AIRMATIC. A queste caratteristiche poi, si unisce la sicurezza offerta dalla trazione integrale 4MATIC, di serie. In questo modo l'auto lavora bene sulle sospensioni che, nel contempo, garantiscono un assorbimento ottimale delle asperità, e il cambio automatico a 9 rapporti, dal funzionamento fluido e puntuale, insieme all'insonorizzazione generale, consente di poter contare su un elevato comfort di marcia. Tanti gli ausili alla guida, come da tradizione del brand, che garantiscono una guida autonoma di secondo livello e possono essere gestiti e selezionati direttamente dal volante. Inoltre, in off-road, con la funzione cofano trasparente è possibile sempre sapere dove si mettono le ruote.

Il prezzo della GLC 300de coupé, rapportato alla tecnologia particolarmente avanzata presente a bordo, parte da poco più di 85.000 euro, ma può crescere attingendo alla lunga lista degli accessori disponibili.

