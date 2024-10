Nissan X-Trail: look più deciso con la versione N-Trek

La Nissan X-Trail MY24 presenta una maggiore tecnologia improntata alla sicurezza di cui beneficia tutta la gamma, come l'avviso grafico e sonoro in caso di superamento del limite di velocità, il sistema che segnala l'abbandono involontario della carreggiata, quello che rileva la stanchezza del conducente, ed una frenata d'emergenza più efficace. Si tratta di dispositivi dovuti all'adeguamento alla normativa europea GSR2-B, che rendono il Suv giapponese ancora più protettivo nei confronti dei suoi occupanti.



Ma i cambiamenti della X-Trail riguardano anche il look, come dimostra la nuova variante N-Trek della nostra prova su strada.

Questo allestimento si distingue per la finitura scura che circonda la griglia V-Motion, per le zone inferiori dei paraurti verniciate con una colorazione canna di fucile, e per le calotte dei retrovisori nere. Inoltre, vanta nuovi fendinebbia a LED integrati nel paraurti anteriore.

Con questa versione la linea della X-Trail aggiunge personalità alle proporzioni conosciute ed originali, mentre l'abitacolo si conferma spazioso, come annunciato da una lunghezza esterna di 4,68 metri. Ampio, e capace di ospitare anche 7 persone, con i due posti supplementari che possono essere annegati nel pianale di carico quando non utilizzati, l'interno del Suv del Sol Levante è ben rifinito e pone davanti al guidatore due schermi da 12,3 pollici per la strumentazione digitale e per l'infotainment compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto. Se il quadro strumenti può essere personalizzato, in modo da tenere sott'occhio le indicazioni più utili in base alla situazione, il display centrale, semplice da gestire, consente di richiamare le varie voci del menu rapidamente, mentre i comandi del climatizzatore sono separati per evitare distrazioni al volante. Sul tunnel centrale, poi, sono presenti il rotore per adeguare la trazione integrale e-4ORCE al percorso, e il comando per attivare l'e-Pedal, che consente di guidare utilizzando solamente l'acceleratore ed incrementando la rigenerazione. Infatti, stiamo parlando di un'auto che sfrutta il motore elettrico per l'erogazione della potenza, anzi due, visto che un altro opera sull'asse posteriore per garantire la trazione integrale; l'unità che alimenta il sistema però è un propulsore termico 1.5 a 3 cilindri che agisce da generatore. Non manca un accumulatore da 2 kWh, perché la X-Trail N-Trek è disponibile solamente con la tecnologia e-Power, per tutti ormai familiare e riconosciuta come l'elettrico senza spina. In effetti, la guida il comfort, e le sensazioni al volante sono quelle di un'auto a batteria, e quasi non si avverte l'accensione del motore termico, se non in alcuni frangenti. In pratica, si hanno tutti i vantaggi dinamici di un'auto elettrica con la coppia subito disponibile, e si elimina l'attesa per la ricarica. Una soluzione molto apprezzata, come dimostra il successo di vendite, che avvicina gli automobilisti all'auto 100% elettrica in maniera pratica ed originale. La potenza di sistema di 213 CV e la coppia di 525 Nm assicurano una certa brillantezza di marcia, mentre i consumi nei percorsi extraurbani sfiorano i 19 km/l. La trazione integrale e-4ORCE aggiunge ulteriore sicurezza dinamica regolando la forza motrice e l'azione del Torque Vectoring sulle quattro ruote.

Al vertice della gamma X-Trail, la versione N-Trek ha un prezzo di partenza di 47.800 euro, promozioni escluse, per la variante 2WD, mentre con la trazione integrale e-4ORCE ha un listino che parte da 50.300 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA