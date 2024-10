Audi A3 35 TDI Allstreet, grandi prestazioni piccoli consumi

L'ultima generazione dell'Audi A3 propone, nella variante 35 TDI, uno dei sistemi propulsivi più efficienti, il quattro cilindri TDI EA 288 evo da 150 Cv che, grazie ad una combinazione di tecnologie di trattamento dei gas di scarico e di sistemi di gestione del motore, offre una combinazione tra prestazioni, emissioni e consumi davvero interessante. La consueta prova di Ansa Motori si è, allo scopo, sviluppata attorno d un tema di grande attualità, quello dei costi di gestione.





La A3 Allstreet oggetto del nostro test ha infatti viaggiato, a più riprese, con rifornimenti di gasolio pari a 50 euro, un valore che corrisponde a quanto fatto moltissimi italiani al momento di fermarsi ad un distributore.

La strumentazione di bordo della Audi ha di volta in volta mostrato il consumo medio nella percorrenza presa in considerazione, evidenziando valori 'record' vista la cilindrata e la massa della vettura. Viaggiando in ambito urbano scorrevole, A3 Allstreet ha tenuto fede allo stile grafico della scritta identificativa di questo modello, una quasi invisibile dicitura Audi A3 Allstreet sui rivestimenti dei montanti centrali.

Un modo quasi 'sussurrato' di farsi identificare, che corrisponde al consumo altrettanto piccolo: la media in questa condizione - grazie anche alla combinazione ottimale con la trasmissione doppia frizione STronic - è stata di 4,7 altri di gasolio per 100 km, un valore che parametrato al rifornimento con 50 euro (prezzo del gasolio 1,709 euro al litro) porta ad una percorrenza di ben 622,3 km.

Guidando poi la A3 35 TDI Allstreet sulla viabilità extraurbana e sulle tangenziali con limite di 90 km/h, il valore medio registrato è stato di 5,2 litri per 100 km, un risultato che traduce i 50 euro di partenza in una percorrenza di 562,7 km.

Ma salendo di velocità media, e quindi anche nello sfruttamento dei 150 Cv e dei 360 Nm di coppia, il 'salto' nei consumi non è così importante come ci si potrebbe attendere. In autostrada, in condizioni tipiche di traffico e quindi attorno ai 110-12o km/h, la A3 35 TDI Allstreet di Ansa Motori ha consumato una media di 6,8 litri ogni 100 km, con 450,2 km percorribili con 50 euro.

Non è tutto, però. Sfruttando una digressione sulle autostrade tedesche, dove ampi tratti sono privi di limiti, e viaggiando dunque attorno ai 150-160 km/h, l'indicatore del consumo medio non è mai salito oltre i 7,6 litri per 100 km, un risultato che trasforma (al prezzo italiano) i 50 euro di gasolio in una percorrenza di 384,7 km.

Spiegare le ragioni di questa sobrietà non è semplice, e si può sintetizzare nella capacità del sistema 'twindosing' con Scr a doppia iniezione di far funzionare sempre il motore e lo scarico alla temperatura ideale, con una elevata riduzione delle emissioni dallo scarico non solo della CO2, ma anche del temibile particolato.

Le misure applicate a questo turbodiesel ottimizzano il processo di combustione e riducono le emissioni nel sistema di scarico, grazie alla tecnologia a doppio dosaggio converte la maggior parte degli ossidi di azoto in sostanze innocue. Il radiatore con ricircolo dei gas di scarico a bassa pressione lavora (rispetto ai precedenti motori) con il 25% di potenza in più.

Questo riduce la formazione di ossidi di azoto nella camera di combustione sotto carico elevato (cioè quando si accelera molto). E gli iniettori che inviano il gasolio nelle camere di combustione funzionano con un livello di precisione costantemente elevato perché un sensore monitora la chiusura dello spillo (possono effettuare fino a nove iniezioni per ciclo) E un grande contributo ai bassi consumi arriva dalla pressione di iniezione che tocca i 2.200 bar, Il prezzo per l'A3 35 TDI Allstreet parte dal 39.996 euro della versione Business e arriva ai 44,996 della Identity.





