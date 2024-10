Mazda2 Hybrid, record unendo 1.5 benzina e piccola batteria

Le tante divagazioni sul tema delle ibride permettono oggi di scegliere l'auto della taglia giusta e con il motore giusto, senza sprecare denaro ma anche senza eccedere in cilindrate, potenze e caratteristiche dei sistemi, prima fra tutti la dimensione della batteria. E' il caso della Mazda2 Hybrid (oggetto della prova di ANSA Motori) che con il suo sistema propulsivo - peraltro fornito come gran parte dell'auto da Toyota - riesce a combinare ottime prestazioni dinamiche con consumi ed emissioni da record. In particolare quelle di CO2, misurate con il metodo Wltp, si fermano a 87 g/km.

Non è un caso, infatti, che in un confronto realizzato da una importante rivista nazionale, la Mazda2 Hybrid si sia classificata al primo posto nella categoria delle Hev, con una percorrenza media di 23 km/litro, di 27,4 in città, di 25,2 sulle strade statali e di 18 in autostrada. Questo staccando di quasi 1 km/litro nella media la seconda classificata Honda Jazz 1.5 Hev eCvt (22,1) e di quasi 2 km/ltro, la terza cioè la Honda Civic 2.0 Hev eCVT (21,3).

A monte di questo risultato c'è uno schema full hybrid 'leggero' con una batteria agli ioni di litio da 0,76 kWh posizionata sotto i sedili posteriori, che alimenta un'unità elettrica da 80 Cv. Questo è a sua volta collegato al motore 3 cilindri 1.5L Hybrid VVT-i a ciclo Atkinson da 92 Cv per una potenza complessiva di 116 Cv.

Questo valore non è 'eccessivo', nel senso che offre prestazioni adeguate alla categoria dell'auto, ma viene messo a disposizione del guidatore anche a bassi regimi, per effetto dell'importante aiuto della sezione elettrica (che eroga come abbiamo visto ben 80 Cv).

Al volante della Mazda2 Hybrid si apprezzano dunque non tanto il tempo per scattare da 0 a 100 km (9,7 secondi) o la velocità massima (175 km/h) quanto la rapidità con cui si realizza la prima parte dell'accelerazione da fermo o la ripresa da media-bassa velocità.

A conferma dei risultati del test di confronto tra le full hybrid, semmai ce ne fosse bisogno, nell'articolata prova di ANSA Motori l'indicatore del consumo presente nella strumentazione della Mazda2 Hybrid non è mai sceso sotto ad una percorrenza media di 21,4 km/litro, anche dopo tratti autostradali di media lunghezza di 70-80 km) percorsi a velocità da Codice.

Questa parsimonia - che richiede evidentemente di viaggiare in modalità Eco - è legata anche alla ridotta massa della vettura, che pesa solo 1.100 kg. Il guidatore ha a disposizione anche le regolazioni Normal e Power, ma in questo caso il motore, che viaggia in minori situazioni in elettrico 100%, l'apporto di carburante è superiore, tanto che occorre prestare attenzione all'autonomia visto che il pieno è di 36 litri.

Grazie alla lunghezza di soli 3,940 metri ma con passo generoso, alla conformazione del corpo vettura (con le ruote ai quattro spigoli) e al baricentro basso, la Mazda2 Hybrid ha un comportamento dinamico e divertente nel misto (vietato definirlo go-kart feeling, visto che è appannaggio di un modello rivale) e comunque sicuro anche nei curvoni più veloci, a dimostrazione delle doti della piattaforma e della corretta taratura delle sospensioni.

Parlando della guida della piccola giapponese, va anche sottolineato che in quest'ultima generazione la trasmissione e-CVT (a variazione continua) è molto migliorato, sia a livello di rumorosità che di comportamento. Promossi a pieni voti anche i freni che - come deve accadere in una full hybrid - assicurano nei rallentamenti la ricarica della batteria. Un'operazione che avviene di continuo e facilmente anche le sue ridotte dimensioni.

Disponibile nei cinque allestimenti Prime Line, Centre Line, Exclusive Line, Homura e Homura Plus Mazda2 Hybrid mette a disposizione, già nel livello d'ingresso, avanzati sistemi di assistenza alla guida oltre che un infotainment con display centrale a colori da 9 pollici, connessione USB-C e integrazione wireless Apple CarPlay e Android Auto. Sono inoltre presenti videocamera posteriore, climatizzatore automatico e accensione automatica dei fari. Al top l'allestimento Homura Plus, presente nella vettura della prova. Aggiunge ai contenuti delle versioni intermedie i fari full Led, cerchi in lega da 17 pollici e i cristalli oscurati. Spiccano anche i sedili sportivi rivestiti in ecopelle, il climatizzatore automatico bi-zona, il cruscotto digitale da 12,3 pollici e il display multimediale da 10,5 pollici. Sono compresi anche l' head-up display, il sistema di navigazione e il tetto panoramico in vetro.

I prezzi, al lordo degli incentivi, varianti dai 24.990 euro della Prime Line ai 32.690 della Homura Plus.



