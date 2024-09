Hyundai Ioniq 5 N dà la scossa alle sportive del brand

La Hyundai lavora sulla transizione energetica anche in chiave sportiva, visto che la Ioniq 5 N mira a non far rimpiangere le termiche tutto pepe della casa coreana, e punta a fare di più, alzando l'asticella del piacere di guida con un powetrain da 650 CV associato alla trazione integrale.

Le particolarità di questa versione N a batteria inizia già dall'aspetto esterno, perché alla colorazione Performance Blu, tipica dei modelli più spinti del brand, corrisponde una zona inferiore rivista nell'aerodinamica con nuovi paraurti e passaruota più larghi. In questo modo arriva più aria ai radiatori dell'impianto frenante e c'è lo spazio giusto per ospitare i nuovi cerchi da 21 pollici. Inoltre, nella vista posteriore non mancano un estrattore rivisto e uno spoiler più importante. In tutto, l'auto si è allungata di 8 cm e allargata di 5 cm rispetto al modello meno estremo da cui deriva.





L'interno guadagna dei sedili sportivi ispirati a quelli della prima Hyundai N la i30, e nell'abitacolo spazioso spicca il nuovo volante che rappresenta il fulcro della sua essenza sportiva. Infatti, il logo N campeggia fiero nella parte centrale del comando, mentre, come sulle altre N, ecco che arrivano i tasti per selezionare le modalità di guida, per personalizzare il carattere dell'auto, e per attivare il boost che offre più potenza per un tempo di 10 secondi, anche se su questa vettura non se ne avverte il bisogno. Per il resto, lo schema della plancia è quello che conosciamo, ma i due schermi ora hanno delle grafiche che ben si adattano alla nuova mission dell'auto. Una chicca pensata per chi utilizza l'auto in pista è l'imbottitura per il tunnel centrale proprio in corrispondenza dell'appoggio della gamba destra. Utile quando si cerca stabilità nelle curve veloci in cui le accelerazioni laterali si fanno sentire.



Sotto pelle nasconde due motori elettrici, uno montato all'anteriore e l'altro al posteriore, che offrono una potenza di 609 CV, capace di arrivare fino a 650 CV in Boost, sempre possente la coppia di 740 Nm (770 Nm in Boost) che si scatena sulle 4 ruote e regala uno scatto da 0 a 100 km/h bruciante, visto che viene coperto in soli 3,4 secondi, mentre la velocità massima, dove consentito, raggiunge i 260 km/h, che per un'elettrica, supercar a parte, sono un traguardo decisamente importante. Ma questa Hyundai, in effetti, è una sorta di supercar anche se con 5 porte ed un bagagliaio a prova di famiglia, perché il sistema denominato N-Drift consente di esibirsi, in pista, in derapate favorendo il sovrasterzo, mentre un altro dispositivo predispone la batteria da 84 kWh per favorire le massime prestazioni nel corso di un giro di pista tiratissimo, o per compiere una sessione intera durante un trackday. Questo accumulatore nella vita quotidiana consente percorrenze che vanno ben oltre i 400 km, e si ricarica dal 10 all'80% in soli 18 minuti in HPC ad una potenza di 350 Kw. Con l'N e-Shift e l'N Active Sound, inoltre, si ha la sensazione di essere all'interno di una sportiva termica con delle cambiate che sembrano reali, ed un suono a dir poco coinvolgente. E' una sorta di metamorfosi talmente ben riuscita da apparire quasi reale. Il suo comportamento è pensato per renderla efficace tra le curve e, in un tracciato, si può sfruttare una frenata rigenerativa particolarmente efficace nella modalità più spinta, che arriva fino a 0,6 G di decelerazione, ed il differenziale posteriore a slittamento limitato che consente di gestire eventuali, e probabili, digressioni del retrotreno. I rallentamenti sono favoriti anche da dischi anteriori da 400 mm con pinze fisse a 4 pompanti, e posteriori da 360 mm con pinze flottanti. Nel quadro generale il lavoro degli ingegneri Hyundai si evince anche a livello di sterzo, con una scatola che è stata rinforzata e che favorisce la precisione di guida, mentre la scocca è stata irrobustita nei punti chiave e l'assetto presenta delle regolazioni ad hoc. Nella guida di tutti i giorni emerge il comfort della Ioniq 5 e si può contare su tutti gli ultimi dispositivi di ausilio alla guida, ma la precisione di guida e la potenza subito disponibile ricordano in ogni frangente la sua identità sportiva.



Unica nel suo genere, per via della sua caratterizzazione e delle tante soluzioni pensate per incrementare il piacere di guida, ha un prezzo di 76.900 euro. Tra gli optional c'è il plus pack che, al costo di 3.000 euro, annovera i sedili N in Alcantara, le sedute anteriori ventilate, e il tetto panoramico con tendina scorrevole. Mentre la livrea Performance Blu ha un costo di 750 euro. Per cui una variante full optional supera gli 80.000 euro.



