Suzuki Vitara Hybrid 4WD: Suv concreto e sempre alla moda

Compatta eppure spaziosa, la Suzuki Vitara Hybrid evolve un concetto di auto che la casa giapponese ha portato sul mercato dal lontano 1988, e lo affina a livello di design, comfort, tecnologia, e sostenibilità. L'abbiamo provata con la trazione integrale abbinata ad un motore 1.4 sovralimento coadiuvato da un sistema mild hybrid e da un cambio manuale a 6 rapporti. Rispetto al modello dallo stile originale, che conosciamo, la nuova Vitara Hybrid sfoggia un frontale rivisto mediante una zona inferiore del paraurti inedita in nero lucido ed attraverso la nuova griglia, anch'essa con finiture nere, ai cui lati troviamo accattivanti gruppi ottici full LED che sembrano dare continuità al profilo cromato della calandra. La fiancata muscolosa mette in evidenza lo stile dei cerchi in lega, e viene slanciata dalla livrea bicolore, mentre dietro spicca il disegno dei gruppi ottici che sottolinea la robustezza dell'insieme. L'abitacolo, considerando una lunghezza di 4,17 metri, è ampio e spazioso, e può contare su un vano di carico da 375 litri con 5 posti in uso. Lineare ma ben rifinita la plancia, con inserti silver e materiali morbidi nella parte alta che fanno la differenza. Inoltre, nell'insieme, spicca il nuovo schermo infotainment da 9 pollici ad alta definizione con navigatore integrato che consente di gestire le varie funzioni tramite le diverse schermate, e di collegare gli smartphone tramite cavetto USB o in modalità wireless, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto. Inoltre, con l'App Suzuki Connect è possibile ricevere notifiche relative allo stato del veicolo, quindi sapere se le portiere sono chiuse, o le luci accese, e conoscere i dati su consumo ed autonomia; si può localizzare la vettura in un parcheggio; e ricevere avvisi in merito alla manutenzione o ad eventuali campagne di richiamo.



Al volante, la Vitara hybrid è brillante, e il motore 1.4 dotato di sistema ibrido leggero a 48 Volt, che esprime 129 CV, sfrutta bene il cambio manuale a 6 marce, in modo che la guida sia sempre reattiva e piacevole. L'elettrificazione e il turbo aiutano l'auto a non rimanere mai a corto di fiato in ripresa, e non si sente l'esigenza di una trasmissione automatica. La sicurezza, è garantita dalla trazione integrale Allgrip, che agisce in automatico e può contare su quattro modalità da quella definita Auto, capace di favorire i consumi richiamando la partecipazione dinamica dell'assale posteriore solo a seguito di una perdita di aderenza di quello anteriore, fino ad arrivare ad una trazione perfettamente bilanciata tra i due assi selezionando la voce Lock. A proposito di percorrenze, queste si attestano tra i 15 ed i 16 km/l. Tornando agli aiuti alla guida presenti sul Suv di Hamamatsu, segnaliamo che questi sono sempre ben definiti per il nostro mercato, grazie ad una nomenclatura efficace. Infatti troviamo il sistema "Attentofrena" equivalente alla frenata automatica d'emergenza, che adesso è più reattivo per via di un radar ad onde millimetriche e di una telecamera monoculare, che consentono di identificare meglio ostacoli, veicoli, bici e pedoni. Non manca il Cruise Control Adattivo collegato al sistema di riconoscimento della segnaletica stradale per consentire al guidatore di rispettare i limiti di velocità, ed al sistema "Guidadritto" che mantiene l'auto al centro della propria carreggiata ed assiste il guidatore nelle manovre d'emergenza.

Considerando la dotazione della versione d'accesso alla gamma, la Cool+, che annovera cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico, sedili anteriori riscaldati, sensori di parcheggio posteriori, ed altro ancora, il prezzo in attualmente in promozione che porta il listino da 26.900 euro a 20.900 euro risulta particolarmente interessante. Per avere la trazione integrale con questo allestimento bisogna considerare un esborso di ulteriori 3.000 euro.

