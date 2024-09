Kia EV9 è la vera ammiraglia elettrica dei suv a sette posti

Chi definisca il suv elettrico EV9 come la nuova ammiraglia della gamma Kia non sbaglia. Con le sue caratteristiche, le sue dimensioni, le prestazioni idonee oltre che all'uso quotidiano anche ai lunghi viaggi e, soprattutto, la qualità della vita a bordo che riesce a garantire, Kia EV9 dimostra come la transizione della mobilità possa far crescere la fruibilità dei modelli di fascia alta. Lungo 5.015 mm, largo 1.980 mm e alto 1.780 mm il suv elettrico della Casa coreana non è esattamente il mezzo ideale per muoversi e soprattutto per parcheggiare nelle città storiche, ma questa sua 'stazza' si conferma ideale - con l'aiuto del passo di 3.100 mm - per viaggiare in sei o sette persone a bordo, sugli itinerari più lunghi.

La prova di ANSA Motori, per valutare correttamente EV9, si è svolta nelle condizioni più variegate, dall'ambito urbano ai trasferimenti su medio raggio, e anche nelle tradizionali 'galoppate' estive, compresi quei momenti - come i passaggi nei traghetti - in cui il maxi suv elettrico di Kia ha dovuto confrontarsi con gli altri utenti. Il tutto su itinerari liberi, cioè non pensati o modificati in funzione della tipologia elettrica. Parlando delle infrastrutture non si può trascurare il fatto che un veicolo elettrico tecnologicamente così avanzato come EV9 (ricordiamo la tecnologia a 800 Volt che permette potenzialmente di ottenere alle colonnine rapide quasi 250 km di autonomia in 15 minuti) non sempre riesce a sfruttare queste doti nei suoi spostamenti. Per chi invece è disposto a ragionare in modalità 'elettrica', Kia mette a disposizione anche i questo suv l'EV Route Planner. Il viaggio viene pianificato da sistemi di bordo, in particolare riguardo alla disponibilità dei punti di ricarica. Quando il navigatore rileva che la carica della batteria non è sufficiente per raggiungere la destinazione indicata, consiglia automaticamente la stazione di ricarica lungo il percorso pianificato.

Costruito sulla Electric Global Modular Platform (E-Gmp) dell'azienda, EV9 utilizza una batterie da 99,8 kWh di quarta generazione, che è identica nelle versioni due o quattro ruote motrici del suv. L'impianto alimenta nel primo caso un motore da 149,5 kW e una coppia massima di 350 Nm, che assicura secondo il ciclo Wltp un’autonomia fino a 563 km. La variante AWD mette a disposizione invece due motori per complessivi 384 Cv e ben 600 Nm di coppia massima. L'autonomia Wltp in questo caso (e per l'allestimento che monta ruote da 21 pollici di diametro) è di 501 km. Le due versioni sono state omologate con un consumo elettrico ciclo combinato rispettivamente di 202 a 228 Wh/100 km, valori che evidentemente variano nell'uso reale a seconda della velocità, delle condizioni della strada e del traffico e soprattutto dello stile di guida. Come indicato dal display il consumo reale medio è stato di 6,3 km/kWh.

Del resto, con il clima estivo, solo in città si raggiunge e addirittura supera l'autonomia dichiarata, mentre in una situazione 'mista' ci si avvicina a 470-480 km e in autostrada non si va oltre i 395-400 km. Questo, evidentemente, restando nelle velocità Codice. Come gli altri modelli del Gruppo Hyundai basati sull'architettura E-GMP, Kia EV9 è dotata di un sistema di frenata rigenerativa a quattro livelli azionato dalle palette al volante e dl pedale (i-Pedal) che può essere impostata anche quando la batteria è al 100%.

Per ottenere i migliori risultati, il guidatore ha a disposizione quattro settaggi del Drive Mode (eco, sport, normal, my drive) e altrettante impostazioni della frenata rigenerativa, tre gestibili attraverso le palette al volante - ad esempio per ottenere il massimo quando ci si avvicina ad un semaforo rosso o nelle forti discese - e una con l'e-Pedal. Da notare che anche la guida off-road può essere gestita con un sistema elettronico, sulle posizioni Snow, Mud e Sand. Ad abbassare i consumi contribuiscono anche l'accurata ricerca aerodinamica e la presenza nella versione AWD del Disconnect Acutuator System che, entro certi parametri, stacca di collegamento meccanico con il motore elettrico anteriore, permettendo - dichiara Kia - risparmi dell'ordine del 6-8%.

EV9 promosso a pieni voti per le dotazioni e la qualità della vita a bordo, C'è tutto quello che ci si attende da un'ammiraglia e anche di più. Con tre file di sedili, in cui tutti possono rilassarsi e intrattenersi come in una suite. Il suv elettrico di Kia introduce numerose innovazioni come i sedili ventilati della prima e della seconda fila e il Triple Panoramic Display. Unico appunto lo specchio retrovisivo digitale che, in alcune situazioni di riflessione della luce in abitacolo, offre una visione migliorabile. Prezzi da 73.620 euro con voucher di ricarica fino 10.000 km.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA