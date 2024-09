La Lancia Ypsilon si rinnova con charme

Torna la Lancia Ypsilon con forme inedite e rivoluzionarie ed ha un'ambizione importante: quella di rilanciare il brand nato a Torino e divenuto famoso nel mondo attraverso modelli iconici e successi sportivi. Abbiamo guidato la variante mild hybrid nell'Edizione Limitata Cassina realizzata in occasione del lancio e con una dotazione da ammiraglia. Bisogna ammetterlo, la Lancia Ypsilon di nuova generazione ha uno stile innovativo che conquista, e gli sguardi di chi l'ha incrociata sul cammino del nostro test-drive lo confermano.

D'altra parte, il design ripropone alcune soluzioni del concept Pu+Ra HPE, con le tre firme luminose a LED che abbracciano un elemento di colore nero in cui spicca il nome Lancia, per riproporre la calandra in formato moderno, anzi, attuale. Mentre dietro una sorta di spoiler che si erge sopra i gruppi ottici perfettamente tondeggianti, riporta alla mente la mitica Stratos. Ovviamente, i LED che formano una Y all'interno dei gruppi ottici rivisitano anche questo spunto con una soluzione al passo con i tempi. La fiancata evidenzia i passaruota in nero lucido che ospitano dei cerchi neri da 17 pollici diamantati, ed il montante posteriore dello stesso colore che nasconde la maniglia della portiera ed ingloba il logo del brand dalle dimensioni importanti.

Insomma, per chi non l'avesse capito questa è una Lancia, in tutto e per tutto, anche se sfrutta la valida piattaforma CMP del Gruppo Stellantis sulla quale sono stati sviluppati anche altri modelli. Grazie alla nuova base meccanica, la Ypsilon è cresciuta, ed ora supera i 4 metri di lunghezza, il che la rende più spaziosa all'interno e le consente di avere anche un adeguato volume per i bagagli che corrisponde a 352 litri con i 5 posti in uso ed è ampliatile fino a 1.118 litri. Realizzato come un living raffinato, l'abitacolo sfoggia elementi insoliti, che richiamano il carattere unico delle vetture del brand, come quello circolare posizionato sotto le bocchette d'areazione nel quale si trova anche la piastra di ricarica per lo smartphone.

D'effetto e decisamente hi-tech la soluzione scelta per la plancia con due schermi da 10,25 pollici dedicati, rispettivamente, a strumentazione ed infotainment, mentre il collegamento ad Apple CarPlay e ad Android Auto avviene in modalità wireless. A più attenti non sfuggirà poi, il richiamo alla tradizione offerto dalla selleria in morbido velluto blu riciclato con trama a cannelloni. Infine, un altro elemento di rottura rispetto alle convenzioni, è il dispositivo con luce a LED cangiante situato nella parte alta della plancia che sottolinea il cambiamento cromatico dell'illuminazione ambientale. In marcia la nuova Ypsilon sfoggia un assetto ed un portamento da vettura di stampo premium, per cui vanta una precisione di guida che rassicura tra le curve ed un comfort che non teme la prova cittadina. Il 1.2 a 3 cilindri cilindri sovralimentato mediante una turbina a geometria variabile può contare sul supporto di un sistema mild hybrid, eroga 100 CV e 205 Nm di coppia massima, ed è associato ad un cambio automatico a 6 marce nel quale è inserito il motore elettrico. Un powertrain brillante, come testimoniano le prestazioni, quali lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 9,3 secondi e la velocità massima raggiungibile di 190 km/h. Ma anche valido alla voce consumi, visto che, nell'extraurbano le percorrenze sono nell'ordine dei 20 km/l. Curata la sicurezza attiva come evidenziano il sistema di guida autonoma di livello 2, con tutti gli ADAS di ultima generazione che, su questa versione, sono presenti nella dotazione di serie, e vengono gestiti mediante i comandi situati sulla razza sinistra del volante sfruttando anche una schermata dedicata nella strumentazione digitale.

Per quanto riguarda il listino, quello dell'Edizione Limitata Cassina, situato al vertice della gamma, è di 28.000 euro, promozioni ed incentivi esclusi, ma oltre alla vernice specifica Blu Lancia, ed ai cerchi neri diamantati, offre una dotazione praticamente full optional e dei rivestimenti interni old school che fanno tanto tradizione, ma anche modernità per il loro spirito sostenibile.

