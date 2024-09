BYD Seal U DM-i: un salotto su 4 ruote, ibrido 'a richiesta'

Elettrico sempre, ibrido quando serve. La BYD Seal U DM-i stravolge le "regole" della tecnologia plug-in puntando tutto sull'alimentazione elettrica e impiegando, all'occorrenza, il propulsore termico in abbinamento. Il risultato? Silenziosità, comfort e piacere di guida tipici delle auto elettriche, uniti a prestazioni dinamiche e consumi ridotti. Provata nella versione Design, la Seal U DM-i dispone della tecnologia BYD Super DM (Dual Mode) intelligente, che privilegia l'energia elettrica con un ricorso minimo al motore a combustione interna.Le dimensioni generose - 4,77 metri di lunghezza, 1,89 di larghezza, 1,67 di altezza con un passo di 2,76 metri - rendono questo large suv un confortevole salotto su quattro ruote, dove la scelta dei materiali degli interni e il comfort di bordo assicurano un'esperienza di livello superiore paragonabile a quella i miglior competitor premium.

Il design dell'anteriore cattura immediatamente lo sguardo per i fari allungati, in pieno stile Ocean Design, che si inseriscono nel frontale a forma di X creando un gioco di linee sinuose. Le proporzioni equilibrate si estendono sulla fiancata, dove la possente linea di cintura superiore si estende dai fari alle luci posteriori. La vista laterale è impreziosita dai cerchi in lega da 19 pollici con razze nere lucidate. All'interno la sensazione è quella di trovarsi in una sala relax dallo stile premium, con un design moderno ed elegante, dalle superfici morbide al tatto, che creano un gioco di continuità con le curve esterne.

Le finiture sono di alta qualità e l'illuminazione ambientale multicolore avvolgente garantisce un'atmosfera confortevole e adatta ad ogni momento del viaggio. Il "Legacy Gearshift Panel", che include un pomello del cambio in cristallo, riflette il tema del design ispirato all'oceano. I sedili (ventilati e riscaldati di serie) contribuiscono all'ergonomia e alla comodità di bordo.

Il tetto panoramico apribile elettricamente trasforma l'abitacolo in un ambiente luminoso e arioso mentre il bagagliaio può raggiungere i 1.440 litri di carico. La batteria del BYD Seal U DM-i supporta il V2L (Vehicle-to-Load) trasformando l'auto in un alimentatore portatile per i dispositivi elettrici. La versione Design, oggetto della prova di Ansa Motori, è dotata di due motori elettrici ad elevata potenza (150 kW all'anteriore e 120 kW al posteriore) e di un'efficiente batteria BYD Blade da 18,3 kWh, completati dal motore a benzina quattro cilindri turbo d1 1,5 litri a ciclo Atkinson sviluppato in casa, che produce 96 kW/128 CV che lavora di concerto con i due motori elettrici. La potenza massima totale di sistema è di 238 kW/319 CV e la coppia massima totale di 550 Nm. La BYD Seal U DM-i Design ha una configurazione a quattro ruote motrici. Tutte le versioni di BYD Seal U DM-i hanno due modalità di guida: EV e HEV. Con la possibilità di percorrere fino a 70 km in modalità EV (WLTP) garantendo un'autonomia complessiva di 870 km (WLTP), la versione oggetto della prova, vanta uno scatto da 0 a 100 km/h con il tempo di 5,9 secondi, risultando molto più "sportiva" di alcuni suoi competitor con motori a combustione interna.Con una capacità di ricarica di 11 kW in corrente alternata trifase (CA) e di 18 kW in corrente continua (CC), nonché la possibilità di ricaricare in corrente continua da 30 a 80% in appena 35 minuti, per la Seal U DM-i i consumi di carburante dichiarati dalla casa si attestano a 6,4 l/100 km, una media di circa 15 km con un litro.

Durante il nostro test drive abbiamo avuto modo di testare l'efficienza di questo sistema di propulsione che privilegia la propulsione elettrica e una dinamica di guida dove l'equipaggiamento di sistemi di assistenza gioca un ruolo fondamentale per far entrare il conducente in piena armonia con la vettura.Tra gli elementi fondamentali, il Seal U DM-i offre connettività e infotainment intelligenti, anche a distanza tramite la specifica App per smartphone BYD. L'Intelligent Cockpit System di BYD è gestito dal caratteristico schermo BYD girevole da 15,6 pollici, mentre le informazioni per il conducente sono visualizzate sul display LCD del cruscotto da 12,3 pollici.In vendita ad un prezzo di 47.800 euro, il large suv di Byd in versione plug-in si prepara a dar filo da torcere ai competitor nel suo segmento grazie ad un ottimo rapporto qualità/prezzo e a tutta la tecnologia che oggigiorno aiuta a rendere ogni viaggio una autentica esperienza di vita.

