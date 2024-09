Audi Q8 50 TDI, Suv elettrificato a gasolio con occhi laser

È tempo di restyling per l'Audi Q8, entrata in gamma come sorella più spigliata della Q7, con quell'aria da Suv coupé realizzato in modo differente rispetto alla concorrenza, una formula che l'ha portata ad avere un certo apprezzamento sul mercato, dove adesso rilancia con un'evoluzione che non ne stravolge stile e contenuti.



Dal lato estetico si nota immediatamente un frontale dominato dal una calandra più generosa, che va ad incorporare anche i fari anteriori a LED Matrix con tecnologia laser, le cui firme luminose possono essere anche personalizzate direttamente dal sistema d'infotainment. Sempre a proposito di effetti speciali luminescenti, non passano certo inosservati i gruppi ottici posteriori Oled, ed una zona del retro vettura che scende ma non in modo netto come su altri competitor. Comunque, ci sono sempre i finestrini senza cornice a ricordarci che lo spirito della coupé è intatto, mentre l'allestimento S line con i cerchi da 22 pollici di colore nero, la calandra in nero lucido, e la mancanza di cromature, associate ad una verniciatura blu dal colore intenso ma dall'effetto pastello, le conferiscono un ulteriore tocco di sofisticato dinamismo. Le proporzioni sono importanti, perché è un'auto di quasi 5 metri, quindi ha una certa presenza sulla strada e domina la scena nel traffico cittadino. L'interno ha spazio da vendere, anche nella zona posteriore, ben servita da bocchette d'areazione supplementari sui montanti anteriori, che si aggiungono a quelle centrali, situate alla fine del tunnel e con tanto di display dedicato per gestire flussi d'aria e temperature nel retro abitacolo. Generoso, a dir poco, il bagagliaio, con 605 litri utili con 5 posti in uso, mentre la zona anteriore è dominata da tre schermi, per strumentazione, infotainment, e climatizzatore: uno schema che riprende quello introdotto da Audi qualche anno fa ed è ancora d'effetto, ma paga lo scotto di togliere spazio ad eventuali vani svuota tasche. Infatti, anche il piano di ricarica ad induzione per lo smartphone è annegato nel tunnel centrale togliendo ulteriore spazio a quest'ultimo. A proposito di telefoni, mirroring avviene senza fili, per via della compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto.

A livello dinamico sorprende per un'agilità che va oltre le aspettative, grazie alle 4 ruote sterzanti che aiutano nel misto ed in città. La tenuta di strada, poi, è assicurata dalla presenza della trazione integrale e dalle sospensioni pneumatiche a controllo elettronico. Il turbodiesel 3.0 V6 da 286 CV e 600 Nm di coppia, accoppiato al cambio automatico ad 8 marce, si avvale di un sistema ibrido leggero. Così, a fronte di prestazioni particolarmente brillanti, l'accelerazione da 0 a 100 km/h è coperta in 6,1 secondi e la velocità massima, dove consentito, è di 240 km/h, percorre, in media, 14 km con 1 litro di gasolio. In viaggio offre un comfort da ammiraglia, alimentato anche dalla presenza dei doppi vetri, e la sicurezza attiva è ai massimi livelli, anche di notte, grazie ai fari a LED Matrix con tecnologia laser, ed al night vision, capace di consentire l'individuazione di persone, animali, ed altri veicoli sulla strada anche in condizioni di visibilità proibitive. Considerando il segmento di mercato, la tecnologia a bordo, e la dotazione di serie, l'Audi Q8 50 TDI, nell'allestimento S Line della nostra prova, ha un prezzo in linea con il blasone ed i contenuti, che parte da 93.100 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA