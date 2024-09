Alfa Romeo Tonale Tributo Italiano Phev: sportività alla spina

Giannantonio Pettinelli L'Alfa Romeo Tonale Phev, con la sua power unit ibrida alla spina ha portato nella famiglia del C-Suv del biscione la trazione integrale, ed ha il merito di aver abbassato del 40% le emissioni totali del brand. L'abbiamo guidata nella variante Tributo Italiano, che ha degli accorgimenti estetici dedicati. Infatti, la linea inconfondibile della Tonale si arricchisce dei cerchi da 20 pollici con le pinze dei freni rosse, ma soprattutto del tetto nero, del body kit nello stesso colore della carrozzeria con inserti in nero opaco, e della bandiera italiana impressa sulle calotte dei retrovisori. Per il resto, ritroviamo i gruppi ottici a LED con grafica interna 3+3, che hanno fatto scuola ed hanno contagiato anche Giulia e Stelvio, mentre dietro spiccano le firme luminose collegate da un elemento centrale. Il muso lungo e l'abitacolo spostato verso il retro della vettura, uniti a gli sbalzi contenuti le infondono un certo dinamismo anche da ferma, mentre lo sportello per accedere alla presa di ricarica suggerisce la natura plug-in dell'esemplare in prova.

I dettagli sportivi di questa versione Tributo Italiano contagiano anche l'abitacolo in cui spiccano i sedili sportivi con inserti in pelle ed il logo Tributo italiano ricamato sui poggiatesta, le cuciture rosse, e la grafica carbon look della plancia. Quest'ultima presenta la strumentazione a cannocchiale di stampo digitale da 12,3 pollici, che consente di selezionare diversi layout, tra cui la schermata che ripropone una grafica vintage di grande effetto. Nella parte alta, invece, c'è lo schermo da 10,25 pollici dedicato al sistema d'infotainment, che si avvale della tecnologia Android Automotive, è sempre connesso, per cui gli aggiornamento sono over the air, e comunica con gli smartphone in modalità wireless tramite Android Auto o Apple Car Play. Chiaramente, su questa versione non mancano informazioni relative alla carica residua della batteria ed al comparto elettrico, mentre, a livello di vano di carico, si perdono circa 100 litri.

In confronto alle altre Tonale, la Phev, abbinando il comparto elettrico al 1.3 a benzina da 180 CV associato al cambio automatico a 6 marce, eroga una potenza di sistema di 280 CV, il che la rende particolarmente brillante nei tratti misti.

Inoltre, può contare anche su una trazione integrale puramente elettrica, dovuta alla presenza di un motore elettrico da 90 kW al retrotreno. La gestione della coppia è affidata all'elettronica, perché non c'è alcun collegamento fisico tra gli assi. Oltre tutto, con il torque vectoring, si percepisce una dinamica che rende protagonista anche l'asse posteriore, per cui, in maniera moderna vengono riprodotte quelle sensazioni dinamiche che fanno parte del DNA del brand. La modernità risiede anche nella presenza di una batteria da 15,5 kWh che consente di percorrere circa 80 km puramente elettrici in città e che, quando è carica, in modalità ibrida, permette di limitare i consumi di benzina in circa 3 l/100 km. Poi, quando la carica si esaurisce, questi salgono a circa 10l/100 km. La Tonale Phev, insomma, ha una doppia anima, quella sportiva espressa dai 280 CV, che le consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 6,2 secondi, e quella sostenibile e parsimoniosa, da scegliere a seconda del momento. Ovviamente, non mancano gli aiuti alla guida, come l'Intelligent Adattive Cruise Control, che mantiene l'auto in carreggiata ed alla giusta distanza dai veicoli che la precedono quando si procede in coda o nelle trasferte autostradali; o il sistema di riconoscimento dei segnali stradali.

Questa versione con una dotazione che annovera, tra gli altri accessori compresi nella dotazione di serie, anche il portellone elettrico, il sistema audio Harman&Kardon con 14 altoparlanti, il piano per la ricarica ad induzione ventilato per lo smartphone, i sedili anteriori con regolazione elettrica, ed i sensori anteriori e posteriori, ha un prezzo di listino di 61.200 euro, promozioni escluse.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA