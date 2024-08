Opel Grandland GSe, il Suv del fulmine diventa sportivo

La Opel Grandland GSe ripropone in formato Suv la stessa ricetta sportiva applicata sull'Astra.

Quindi, una power unit plug-in hybrid e tanta cura nei dettagli per renderla adatta alla bella guida. In questo caso ci sono delle differenze, ma comunque questa interpretazione a baricentro alto del format GSe funziona, a cominciare dal look.

Il cofano motore di colore nero spicca nella carrozzeria bianco candido e appare come un prolungamento del tetto e dei montanti anteriori verniciati entrambi nello stesso colore scuro. L'aspetto dark coinvolge anche il logo e la nuova calandra che esprime il family feeling con gli ultimi modelli della casa del fulmine, oltre alla scritta identificativa del modello sul retro dell'auto. Elementi in nero, poi, si ritrovano nelle finiture per le aperture per l'aria nel paraurti anteriore, così come nella parte bassa dell'auto sia nella vista frontale che in quella posteriore, dove spiccano sia il logo GSe che il profilo estrattore. Completano il quadro i cerchi bicolore con design da concept. L'abitacolo esprime con toni scuri la sua essenza sportiva e, nell'insieme, balzano subito all'occhio i sedili realizzati con due materiali differenti, in cui si nota la striscia bianca al centro, oltre al logo GSe sugli schienali. Questi sono stati studiati per trattenere al meglio nelle curve veloci, ma presentano anche la certificazione AGR che ne sottolinea una certa propensione al comfort di guidatore e passeggero. Lo spazio è ampio per 5 persone, mentre l'effetto hi-tech è garantito dallo schermo da 10 pollici per la strumentazione digitale, ben visibile, anche con la luce estiva, e dal display del sistema d'infotainment da 12 pollici al passo con i tempi grazie alla compatibilità, via cavo, con gli smartphone assicurata dalla presenza di Apple CarPlay ed Android Auto.



A proposito di telefoni, per non rimanere mai a secco di carica c'è anche il piano di ricarica ad induzione. In questo quadro lusinghiero in annoveriamo anche finiture curate e accoppiamenti dei materiali ben riusciti, segnaliamo un piccolo dazio da pagare all'elettrificazione, la riduzione della volumetria del bagagliaio che si riduce a 390 litri con 5 posti in uso. I benefici dell'apporto elettrico, invece, si avvertono in marcia, dove si possono percorrere anche qualcosa come 80 km ad impatto zero grazie alla batteria da oltre 14 kWh. Una volta terminata la carica i consumi si attestano sui 14 km/l di media.

Ma i due motori elettrici, uno per ogni asse, oltre, a garantire la presenza della trazione integrale, si affiancano al 1.6 sovralimentato da 200 CV per erogare una potenza di sistema di 300 CV ed una coppia di ben 520 Nm. Valori che spingono il Suv del fulmine fino a 235 km/h di velocità massima, dove consentito, e gli consentono di scattare da 0 a 100 km/h in 6,1 secondi.

Quello che i numeri non dicono è che lo sterzo è ben calibrato, l'assetto specifico funziona, eccome, e le sospensioni posteriori multi-link assicurano anche un più che dignitoso grado di assorbimento delle asperità. Inoltre, grazie alla presenza degli ammortizzatori Koni FSD, sigla che sta per Frequency Selective Damping, il lavoro di quest'ultimi si adatta alla situazione dinamica per rendere l'auto più comoda quando serve e più affilata nei tratti ricchi di curve. Un sistema idraulico che varia la frequenza delle oscillazioni ed è capace di far sembrare meno importante la massa in gioco nei percorsi di montagna.

Nei viaggi, inoltre, si apprezza la dotazione di ausili alla guida che aiutano il conducente con la tecnologia più recente in materia, compreso il cruise control adattivo con funzione stop and go ed il Night Vision: un sistema ad infrarossi che permette di riportare le immagini della strada in tempo reale sul quadro strumenti individuando le fonti di calore e fornendo visibilità anche in caso di condizioni meteo avverse e di scarsa illuminazione del percorso. La GSe al vertice della gamma Grandland ha una dotazione di tutto rispetto, riesce ad essere comoda e divertente, e può contare su di una tecnologia adatta al momento storico del mercato, e il suo prezzo, di 55.000 euro, riflette tutte queste sue peculiarità.

