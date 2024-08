Suzuki Across Plug-in da prima classe tra comfort e potenza

In missione per conto del comfort alla guida. E' questo l'obiettivo dichiarato da Suzuki per il suo modello al vertice di gamma, ovvero la rinnovata Across che Ansa Motori ha messo alla prova nella sua versione ibrida plug-in, 2.5 Top Awd. La ricetta è semplice e gli ingredienti principali sono due: una potenza di sistema pari a 306 CV e tutto il necessario per viaggiare in 'prima classe'.

Il modello della casa di Hamamatsu è uno dei frutti nati dalla collaborazione tra Suzuki e Toyota, per condivisione di piattaforme e componenti e l'ammiraglia di gamma, grazie all'aggiornamento recente integra ora nuove tecnologie di infotainment e per l'assistenza alla guida, puntando ad alzare sempre di più l'indicatore dell'efficienza.

Dopo il restyling dello scorso anno, con il 2024 la Suzuki Across ha portato al debutto qualche altra novità. Invariato tanto lo stile del Suv plug-in del costruttore giapponese, quanto il powertrain costituito da un 4 cilindri di 2.5 litri abbinato ad un motore elettrico per una potenza di sistema di 306 CV. Nel ciclo urbano, grazie alla batteria agli ioni di litio da 18,1 kWh, l'autonomia in elettrico arriva a circa 70 km.

Per Across, i tecnici di Suzuki si sono concentrati in particolare sul miglioramento dell'interfaccia uomo-macchina, a cominciare dalla nuova strumentazione digitale da 12,3" e dall'upgrade del sistema di infotainment con nuovo touchscreen da 10,5". Le informazioni sono ora di più semplice consultazione, la connettività è avanzata per ogni tipo di Device e la sicurezza ha fatto un passo avanti grazie all'aggiornamento del sistema di comunicazione d'emergenza eCall.

All'interno dell'abitacolo, tutto va in direzione del massimo comfort. Spazio a volontà e qualità dei materiali utilizzati sono da auto 'premium', tra sedute morbide, ben rifinite sedute e in eco-pelle, oltre al tessuto tecnico. Durante i lunghi spostamenti la qualità generale fa la differenza. Il tunnel centrale è ben rialzato e sotto ad esso si trova un profondo e utile pozzetto, oltre a due porta bevande, la cloche del cambio automatico e la piattaforma di ricarica wireless per lo smartphone (purtroppo appoggiata solo alla consolle e collegata in modo antiestetico con un cavo alla presa di corrente).

Across Plug-in è ora equipaggiata con un nuovo cockpit completamente digitale da 12,3" ad alta definizione le cui schermate hanno un'inedita grafica tridimensionale, per una maggiore leggibilità del quadro. Nuova anche l'organizzazione della strumentazione, che consente, senza perdere di vista la strada.

Le modalità selezionabili per il sistema ibrido sono EV Mode (la marcia è 100% elettrica), HV Mode (il sistema gestisce il motore termico e quelli elettrici), Auto EV/HV mode (il sistema scegli automaticamente la modalità più conveniente, privilegiando sempre quella elettrica ma utilizzando anche il motore termico) e CHG Mode che consente di ricaricare la batteria utilizzando il motore termico.

Utile anche la possibilità di selezionare le diverse modalità di guida tra Normal, per la mobilità quotidiana, Eco per ottimizzare al meglio i consumi, Sport per avere prestazioni top e una risposta ancora più pronta dello sterzo e Trail che assicura il miglior grip su superfici scivolose.

Una volta accesso il motore e imboccate le prime strade, bastano pochi chilometri a bordo per apprezzare le elevate doti di comfort della vettura. L'insonorizzazione dell'abitacolo è più che buona, con poco rumore da rotolamento dagli pneumatici percepito. Il quasi silenzio a bordo è interrotto solo il propulsore 2.5, quando sottoposto ad una generosa accelerazione.

In ripresa, nonostante il fisiologico 'effetto scooter' del cambio CVT a variazione continua, sebbene notevolmente migliorato rispetto al passato, sorprende la prontezza all'erogazione con i due motori elettrici spingono con forza in ogni condizione e assicurando un grande scatto, una piacevole progressione e una sensazione di sicurezza nei sorpassi, anche a velocità sostenuta.

I 306 CV si possono avvertire tutti quando si affonda il pedale del gas, specialmente in modalità Sport, quando entra in gioco la grande coppia dell'elettrico che sembra far dimenticare ad Across Plug-in i suoi oltre 1.900 kg di peso. La versione 2.5 Top 4wd AT protagonista della prova è a listino ad un prezzo chiavi in mano di 55.400 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA