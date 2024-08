DS 4 E-Tense Antoine de Saint-Exupéry, viaggi in libertà

(di Andrea Silvuni)

DS 4 E-Tense evolve per aggiungere alle sue prerogative dinamiche e soprattutto alla qualità della vita a bordo tipiche del brand il valore culturale ed evocativo di un uomo come Antoine de Saint-Exupéry. L'umanista, il narratore, l'aviatore, lo scienziato e l'artista de Saint-Exupéry lega il suo nome attraverso gli eredi - come già in passato avevano fatto per Citroën quelli di Picasso - ad una vera e propria collezione composta dai tre modelli DS 3, DS 4 e DS 7.

L'operazione va ben oltre all'aver posizionato una targhetta sul cruscotto con il nome e la firma di Antoine de Saint-Exupéry. E l'aver arricchito i battitacchi delle portiere anteriori con la citazione 'Le stelle determinano le distanze reali per noi' (tratta da Corriere del Sud il primo libro pubblicato dall'autore) completata dal il disegno di un aeroplano.

O ancora la speciale finitura in tinta Volo di Notte - una vernice perlacea scura che è composta da pigmenti che creano delicati riflessi dorati, come un cielo stellato all'alba - per personalizzare i cerchi Siviglia da 19 pollici.

La 'firma' del celebre aviatore - poeta, nelle intenzioni di DS, sottolinea nel caso di questo modello i valori espressi nel libro Corriere del Sud, cioè il coraggio, la libertà e - in generale - lo dello splendore del mondo che ci circonda.

Mettersi al volante della DS 4 E-Tense Antoine de Saint-Exupéry è cosa ben diversa dal sedersi alla cloche dell'agile Spad-Hebermont, del suo fedele compagno Caudron C.630 Simoun o del poderoso bimotore Lockheed P-38 Lightning, quello con cui effettuò il suo ultimo volo esattamente 80 anni fa.

Ma la sensazione che si prova, anche a vettura ferma, è quella di trovarsi a dialogare con un simbolo della Francia, della maestria dei suoi artigiani (nelle DS ci sono molti riferimenti al mondo della haute couture) e della ricchezza delle dotazioni high tech.





Esattamente come accadeva nei velivoli con cui Antoine de Saint-Exupéry conquistava il cielo, queste prerogative sono anche alla base di uno stato d'animo che - nel caso della DS 4 E-Tense - si traduce nella capacità di accompagnare confortevolmente e velocemente il pilota (ops, il guidatore) e i suoi passeggeri nei viaggi più lunghi.

Un contributo al relax - da fermo e in movimento - che viene anche dalla comode poltrone (riscaldate, massaggianti e rinfrescanti) rivestite in pelle Marrone Criollo impreziosite da finiture esclusive come le cuciture doppie Criollo e Terre de Cassel. Queste ultime cuciture impreziosiscono anche i rivestimenti interni delle portiere. Spicca sui poggiatesta anteriori il logo DS, che ha la funzione in questo caso di collegare idealmente il mondo di Antoine de Saint-Exupéry con quello del brand premium francese di Stellantis.

Perfetta espressione di questa ricerca del 'meglio' DS 4 E-Tense si distingue anche per il look personale, ricercato ma senza eccessi. Nonostante sia lunga 4,40 metri offre una presenza importante sulla strada, sottolineata dalle large carreggiate, dalle dimensioni dei cerchi e dall'ampiezza del frontale, incorniciato dai due 'segni' costituiti dai Led per le luci diurne e i lampeggiatori.

Su tutto prevale però la linea lieve e discendente del tetto, che fa di questa cinque porte una 'quasi' coupé personale e funzionale al tempo stesso. La coda è dominata dai montanti massicci e dalla presenta di gruppi ottici a Led caratterizzati sfaccettature cromate. Sarebbero piaciute al pilota-poeta francese anche le prestazioni di DS 4 che in questa versione E-Tense unisce i vantaggi dinamici del modello (con sospensioni perfette eredi di quelle delle progenitrici DS) e del sistema propulsivo plug-in che offre una potenza complessiva di 225 Cv.

Quanto basta (e anzi di più se si spinge a fondo l'acceleratore) per 'decollare' verso mete lontane ma anche più banalmente per affrontare il classico tragitto casa-ufficio. Il cuore è un 4 cilindri 1.6 turbo da 179 Cv che è completato da un'unità elettrica da 110 Cv. Le qualità del propulsore - e soprattutto i bassi consumi dichiarati dall'omologazione Wltp di 1,4 l/ 100 km - sono legate evidentemente dal fatto di muoversi il più possibile con la batteria da 12,4 kWh carica.

Il rifornimento di energia elettrica è semplice e abbastanza rapido la batteria di DS 4 E-Tense si ricarica al 100% in meno di tre ore collegando l'auto a una colonnina da 7,4 kW. E con questo 'pieno' l'auto può viaggiare a zero emissioni - e con il silenzio di una planata sopra alle nuvole - per quasi 40 chilometri in città e 50 su percorsi extraurbani.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA