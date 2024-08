Suzuki S-Cross Yoru: eleganza e concretezza

La Suzuki S-Cross, con i suoi 4,30 metri di lunghezza, è precisamente a cavallo tra il segmento B ed il segmento C, e con l'allestimento Yoru unisce una dotazione completa ad un look elegante e raffinato. Esteticamente, sfoggia una silhouette elaborata dal centro stile Suzuki di Torino con la calandra impreziosita da una fascia centrale cromata che si prolunga nei gruppi ottici. Il disegno delle luci è protagonista anche nel retro dell'auto e conferisce un certo carattere alla vettura concludendo in maniera ideale il discorso stilistico del frontale. Questa versione, inoltre, indossa una livrea metallizzata Blu Capri che vuole essere un richiamo al cielo notturno, e vanta degli elementi argento come le calotte dei retrovisori esterni e le finiture nella parte bassa dei paraurti, non manca una cromatura che enfatizza la linea di cintura, mentre sul montante centrale è presente il logo Yoru. L'abitacolo di questa S-Cross è particolarmente curato come si evince dal trattamento della plancia, e dagli accenti silver presenti nella plancia, nel volante e nelle bocchette d'areazione. Lo schermo da 9 pollici del sistema multimediale è allineato con la strumentazione, è stato rinnovato nelle grafiche, si connette allo smartphone anche in wireless, grazie alla compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay, e consente di visionare i flussi del sistema ibrido.

La strumentazione, invece, presenta due quadranti analogici di stampo classico per contachilometri e contagiri, mentre un piccolo display si inserisce tra questi elementi per consentire a chi è al volante di tenere sotto controllo il computer di bordo. In questo contesto, impreziosito anche dal tetto apribile panoramico, gli elementi in plastica che fuoriescono dalla strumentazione e consentono di visionare i vari parametri dell'auto rappresentano una soluzione legata al passato. Inoltre, i comandi del climatizzatore si trovano in basso e necessitano di un minimo di pratica per gestirli al meglio durante la marcia. Pratico il rotore sul tunnel centrale, che consente di adattare la vettura alle condizioni di marcia, ben fatti i rivestimenti dei sedili, che danno la sensazione di essere stati realizzati per durare nel tempo. Lo spazio a bordo è ampio sia davanti che dietro, rispetto alle dimensioni generali, mentre il bagagliaio da 430 litri presenta un vano ben organizzato e può essere ampliato fino a 1.265 litri. Al volante, la S-Cross Yoru, spinta dal motore 1.4 Boosterjet con sistema mild hybrid a 48 volt, che eroga 129 CV e 235 Nm, ed è abbinato alla trazione integrale 4WD AllGrip Select ed al cambio manuale 6 marce, sfrutta la turbina a bassa inerzia, l'ottimizzazione del sistema di iniezione diretta, la fasatura variabile elettrica in aspirazione, e l'elevato rapporto di compressione, per garantire sempre una buona spinta. Per riprendere rapidamente, invece, è consigliabile affidarsi alla trasmissione manuale ben manovrabile e scalare uno o due rapporti, a seconda delle circostanze. Sicura, grazie ad un giusto grado di rollio che avvisa sulle reazioni della vettura nei diversi percorsi, la S-Cross Yoru è anche silenziosa ed assorbe bene le sconnessioni, per via degli pneumatici dalla spalla alta. La trazione integrale 4WD AllGrip Select prevede quattro modalità di guida, denominate, rispettivamente, Auto, Sport, Snow e Lock, che consentono di adattarla al meglio alla circostanza dinamica. Tanta concretezza, dunque, che si apprezza nell'utilizzo quotidiano, chilometro dopo chilometro, in maniera crescente. Considerata la presenza della trazione integrale, inoltre, i consumi riscontrati, nell'ordine dei 14-15 km/l, rappresentano un buon risultato. Per quanto riguarda gli aiuti alla guida, questi comprendono, di serie, il cruise control adattivo, l'avviso di superamento della corsia con sterzo attivo, il controllo degli angoli ciechi, oltre al riconoscimento dei segnali stradali, al monitoraggio dell'attenzione del conducente, ed alla frenata automatica di emergenza con tanto di riconoscimento pedoni.

Il listino di questa variante top di gamma, promozioni escluse, è di 33.990 euro, mentre la 1.4 Hybrid 2WD nell'allestimento Top parte da 27.990 euro, e, attualmente, grazie ad una promozione in corso, viene proposta a 22.490 euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA