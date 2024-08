Nissan Qashqai e-Power: il termico al servizio dell'elettrico

La Nissan Qashqai e-Power ha rappresentato una svolta nell'offerta elettrificata della cassa giapponese perché offre i vantaggi di un'erogazione puramente elettrica andando ad eliminare quello che, al momento, rimane uno degli impedimenti più importanti verso le auto alimentate essenzialmente a batteria, ovvero la fase della ricarica.

Infatti, per fare il pieno sul Suv nipponico si utilizza la benzina, come sulle auto termiche, quindi nessuna attesa e nessuna ricerca di colonnine. Una rivoluzione? Più che altro un'intuizione, che porta l'automobilista a confrontarsi con un aspetto dell'alimentazione puramente elettrica, quello dell'erogazione, favorendo, in un certo modo, la transizione, visto che lo avvicina a questa tecnologia. L'abbiamo provata nella variante Tekna, che offre anche una dotazione di serie piuttosto completa.

Esteticamente ha le stesse proporzioni e lo stesso look moderno delle altre Qashqai, per cui nel frontale spiccano la grande calandra ed i gruppi ottici dalle firme luminose dal taglio originale, la fiancata vede protagonista il trattamento stilistico del montante posteriore e le grandi ruote dal design dinamico, mentre dietro sono i gruppi ottici a catturare la scena con la loro forma allungata che tende a sottolineare la larghezza dell'auto. Non mancano le scritte identificative e-Power, che sottolineano la presenza dell'innovativo powertrain elettrificato.

L'abitacolo offre spazio in abbondanza sia davanti che dietro, dove troviamo anche le pratiche bocchette per il climatizzatore, ed offre anche un bagagliaio degno di nota con i suoi 504 litri disponibili con tutti i posti in uso. Curate le finiture, sia per la plancia che per i pannelli porta, elegante il gioco di cuciture per la parte centrale dei sedili rivestiti con materiali di pregio, ampio e luminoso il tetto panoramico.





In questo ambiente funzionale e sontuoso troviamo 2 display da 12,3 pollici, uno dedicato alla strumentazione, l'altro al sistema d'infotainment, che si connette allo smartphone in modalità wireless e consente di sfruttare anche l'assistente Amazon Alexa. In un contesto così attuale non poteva mancare la piastra di ricarica ad induzione per lo smartphone, che consente di avere il proprio device sempre con la carica giusta quando si scende dall'auto.

L'aspetto più caratteristico di questo modello è però quello dinamico, perché la guida è in tutto e per tutto speculare a quella di un'auto puramente elettrica. Il motivo sta nel fatto che il moto alle ruote anteriori è dato esclusivamente dal motore elettrico. Quindi, se la batteria da 2 kWh è carica è lei a fornire l'energia necessaria a quest'ultimo, in caso contrario, il propulsore termico 1.5 a 3 cilindri funge da generatore, per cui di tanto in tanto, si sente entrare in azione, con discrezione. Il risultato è che l'erogazione dei 190 CV, ma soprattutto dei 330 Nm di coppia, avviene in maniera immediata, come su un'auto 100% elettrica, e la guida è praticamente speculare, con riprese pronte e tanta disponibilità di Nm non appena si sfiora il pedale dell'acceleratore. A proposito, con l'e-Pedal, in città, si può utilizzare quest'ultimo anche come freno, perché in rilascio la rigenerazione diventa più importante al punto da fare a meno di utilizzare il pedale sinistro. Ne beneficia il consumo che, ricordiamo, è riferito alla benzina, il quale, nel ciclo misto si attesta intorno ai 20 km/l, e può arrivare fino a 25 km/l nel ciclo extraurbano.

Sempre nutrito, come da tradizione Nissan, il comparto relativo agli aiuti alla guida, per cui non mancano all'appello il cruise control adattivo che riconosce i limiti di velocità, il mantenimento attivo della corsia, ed il dispositivo che rileva i veicoli nell'angolo cieco dei retrovisori.

La Nissan Qashqai e-Power ha un listino che parte dai 31.320 euro della variante Acenta ed arriva ai 40.570 euro della Tekna+, mentre la Tekna della nostra prova, con una dotazione che non necessita di integrazioni importanti, ha un listino di 33.430 euro.



