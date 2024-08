Volkswagen Touareg, la potenza del 3.0 V6 con la spinta dell'ibrido

Volkswagen mette mano a Touareg, il suv più grande in gamma, dotandolo di un motore ibrido ad alte prestazioni. ANSA Motori ha lungamente testato la la versione eHybrid dotata di un propulsore 3.0 V6 a benzina TSI, combinato con un motore elettrico. Una soluzione che dona ben 381 CV a questa vettura, nata per i lunghi spostamenti e per affrontare le asperità del terreno.

Il design di Touareg riesce a rendere sportive e filanti le linee della vettura, a dispetto delle dimensioni: la lugnhezza di circa 4.90 metri, la larghezza che sfiora i due (1.98), l'altezza di oltre 1.72 e il passo di 2.90 metri per una massa di 2.4 tonnellate le donano sicuramente una presenza imponente, ingentilita però dai tratti sofisticati e fortemente personalizzati, con imponenti prese d'aria all'anteriore, mentre il poderoso posteriore accentua l'aspetto sportivo di Nuova Touareg. Le proporzioni risultano equilibrate, e le dimensioni la rendono una confortevole compagna di viaggio.

A bordo c'è spazio in abbondanza per cinque passeggeri, con pelle e materiali di pregio utilizzati a profusione. La postazione di guida è impreziosita dal sistema infotainment gigantesco - circa 38 cm di diagonale - compatibile wireless con AppleCarPlay e Android Auto ma che, soprattutto, dona un aspetto avveniristico all'intero cockpit. Davvero completa la dotazione tecnologica nella versione Elegance oggetto della nostra prova non, dove non mancano numerose prese usb, alloggiamenti per oggetti e bevande, tasche di cortesia sugli sportelli, tetto panoramico.





Ampio lo studio sulle luci. Ciascuno dei fari LED HD Matrix IQ.Light è dotato di 19.200 LED, che vengono attivati o disattivati in segmenti attraverso il controllo degli abbaglianti Dynamic Light Assist. Questo sistema consente di distribuire in modo preciso la luminosità adattandola praticamente ad ogni situazione di guida, in qualsiasi circostanza. La firma luminosa impreziosisce il profilo e il logo posteriori.

Davvero interessante il motore ibrido, che affianca un poderoso V6 a benzina con cilindrata di 2995 cc a un motore elettrico alimentato da una batteria di 17,9 kWh che consente un'autonomia in modalità elettrica fino a 47 km. Quando la batteria è sufficientemente carica, l'auto si avvia in modalità elettrica. Attivando la modalità ibrida, è possibile combinare il funzionamento di entrambe le unità sfruttando la potenza massima del sistema propulsivo. Particolarmente interessante in questa modalità è l'interazione tra il sistema di navigazione e la gestione della trazione: inserendo la destinazione e avviando la navigazione del percorso in modalità ibrida, il motore a combustione e il motore elettrico si integrano in maniera armonica per l'intera durata del viaggio. I consumi sono di circa 8 litri per 100 km, ma davvero tanto incide la modalità di guida. D'altra parte parliamo di un gruppo propulsore capace di scaricare a terra 381 CV, con 600 Nm di coppia, e che ferma a 5,9 secondi il cronometro dello scatto 0-100. La velocità massima è limitata a 250 km/h. Insomma, una vettura che facilmente fa cedere alle tentazioni e, pur rimanendo entro i limiti consentiti, sa divertire. Merito, molto, del baricentro basso e del sistema di sospensioni che si 'adattano' alle condizioni di marcia. Facile da guidare, a dispetto della mole, e l'elevata potenza è gestibile grazie ai numerosi ausili tecnologici e anche in base alle scelte preimpostate di condizioni di guida. Già, perché questa Touareg ha la trazione integrale che le permette di passare con estrema disinvoltura, grazie anche al cambio automatico a otto rapporti, dallo sterrato all'asfalto.

Per quanto riguarda i prezzi, il listino di Volkswagen Touareg 3.0 TSI eHybrid Elegance parte da 86.800 euro.

