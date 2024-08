Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio: supercar in formato Suv

L'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio non è un Suv come tutti gli altri, è una supercar a ruote alte, un mezzo capace di unire il dominio della visuale alla dinamica più raffinata e, dopo il restyling possiede ancora più personalità.

Le linee della Stelvio convenzionale sono rese più cattive da un paraurti affamato d'aria, dalle branchie sul cofano motore in carbonio, alla stregua di spoiler e minigonne, e dai quattro scarichi Akrapovic che fuoriescono nella parte bassa del posteriore, dove ritroviamo gruppi ottici rivisti portati in dote dal facelift. Anche davanti ci sono nuovi fari, nello specifico si tratta dei Full-LED Matrix adattivi nella conformazione 3+3, tanto agognati da stampa ed appassionati, e adesso finalmente anche sulla Quadrifoglio. Una vettura che porta con fiero orgoglio italico, sui passaruota, il simbolo utilizzato per la prima volta, nel lontano 1923, da Ugo Sivocci sull'Alfa Romeo RL con cui si aggiudicò la Targa Florio. Sempre nella vista laterale spiccano i cerchi in lega sportivi bruniti a 5 fori da 21 pollici da cui si intravedono le pinze freno di colore rosso.





Elegante nel Blu Misano dell'esemplare provato, la Stelvio Quadrifoglio ha un interno ricco di materiali ricercati, come la pelle nera e l'alcantara per i sedili sportivi, che presentano per guidatore e passeggero la spalliera rivestita in fibra di carbonio, materiale utilizzato anche per la finitura in 3D sulla plancia, per il tunnel centrale e per i pannelli porta. Dietro il volante, rivestito anch'esso in pelle ed alcantara ed impreziosito con cuciture nere ed inserti in fibra di carbonio, troviamo il nuovo quadro strumenti con design a cannocchiale che ospita uno schermo TFT da 12,3 pollici nel quale arriva anche la configurazione Race, per mettere in risalto il contagiri e le informazioni principali durante la guida. Non mancano le grandi palette per cambiare in modalità manuale, mentre l'interfaccia HMI, che si gestisce tramite un display touchscreen da 8,8 pollici, ed è compatibile sia con Apple CarPlay che con Android Auto, risulta intuitiva. Inoltre, grazie alla piattaforma Alfa Connect Services offre un'ampia serie di servizi relativi a sicurezza e comfort.

Sotto pelle la Stelvio Quadrifoglio nasconde un motore in alluminio 2.9 V6 biturbo che ha raggiunto la potenza di ben 520 CV ed è abbinato al cambio automatico ad 8 rapporti con albero di trasmissione è in fibra di carbonio, ed al differenziale autobloccante meccanico. Il suo potenziale prestazionale si traduce in un'accelerazione da 0 a 100 km/h che viene coperta in appena 3,8 secondi, ed in una velocità massima dichiarata di 285 km/h. Grazie alla trazione integrale Q4 ed all'azione congiunta del differenziale posteriore attivo, trazione e stabilità risultano eccezionali in ogni condizione di guida e, con la distribuzione della coppia tra gli assi che avviene in modo intelligente e istantaneo, l'auto è sempre in presa e si muove stabile e rapida nel misto. Nel quadro generale della dinamica di un Suv che si comporta come una supercar, spiccano la precisione e la rapidità di risposta dello sterzo e l'agilità complessiva garantita da una massa inferiore a quella delle concorrenti. Il tutto è enfatizzato dal suono allo scarico che, nella modalità Race, penetra nell'abitacolo in maniera coinvolgente. La risposta al comando dell'acceleratore, una volta selezionata questa voce, è istantanea, e l'auto diventa ancora più affilata, al punto che risulterebbe a suo agio anche tra i cordoli di una pista, anche per via di un impianto frenante sempre pronto a rallentarne la marcia. Nella guida di tutti i giorni, invece, la Stelvio Quadrifoglio offre il comfort delle sorelle meno esasperate e, come su quest'ultime, vengono in soccorso al guidatore sistemi di assistenza alla guida, come il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia ed il monitoraggio dell'angolo cieco.

In sintesi, l'Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio è un SUV che riesce a coniugare in maniera eccellente le prestazioni di una sportiva con la praticità e il comfort di un veicolo familiare, il cui prezzo parte da 105.500 euro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA