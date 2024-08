EV6 GT, la Kia più potente è ideale anche per lunghi viaggi

Ci volevano la rivoluzione elettrica della mobilità, e l'impegno in questo ambito di Kia, per rendere accessibile (fatte le dovute proporzioni) un crossover quattro porte 100% emozionale, capace di mettere a terra 585 Cv e 740 Nm di coppia. E soprattutto di permettere uno scatto da 0-100 in 3,5 secondi e - in assenza di limiti - una velocità di punta di 260 km/h.





Parliamo della EV6 GT che non solo è la Kia di serie più potente di sempre ma è anche una delle poche auto elettriche del suo segmento (la EV6 GT viene proposta con un listino che parte da 74.950 euro, incentivi e promozioni escluse) capaci di combinare prestazioni esaltanti con le qualità da vera gran turismo del terzo millennio.

Come abbiamo potuto apprezzare durante un articolato test su ogni tipo di viabilità, EV6 GT unisce la possibilità di ottenere elevate prestazioni ma anche un comportamento da versa stradista, per una qualità di viaggio e un'autonomia (fino a 424 km secondo le norme Wltp) che ne fa un'auto ideale per spostamenti su ogni percorso e ogni distanza, Alle doti del sistema propulsivo e della batteria (77 kWh) oltre che del corpo vettura - molto aerodinamico e perfettamente isolato rispetto a tutte le fonti di rumorosità esterne - si unisce nella Kia EV6 GT un 'pacchietto' di ricarica che permette, grazie alla tecnologia a 800 Volt, di sfruttare colonnine ultrarapide ed ottenere il passaggio dal 10 all'80% in soli 18 minuti.

Grandi viaggi con EV6 GT ma anche divertimento nella guida, almeno fino al momento in cui i passeggeri non protestano per le accelerazioni e gli inserimenti 'decisi' in curva.

Lelevata potenza disponibile (e soprattutto la coppia degna di una supercar) combinata con le possibilità di gestione della dinamica con il Drive Mode Select e la trazione integrale assicurano sempre un comportamento da vera sportiva.

Chi è più esperto - e agisce sul tasto giallo neon sul volante, che apre la porta per le massime prestazioni - può anche sfruttare la presenza di un differenziale a slittamento limitato elettronico (e-LSD) che garantisce non solo la massima trazione su ogni tipo di fond o ma rende sovrasterzante la EV6 GT quando si seleziona la modalità Drift.

Nonostante un peso 'importante' (2.100 kg) la più potente delle Kia si dimostra molto pronta nelle reazioni e precisa negli inserimenti ed anche sempre ben frenata. Il test ha infatti evidenziato l'efficacia delle specifiche tarature della EV6 GT.

Va ricordato da questo punto di vista che l'auto è dotata delle impostazioni di guida Eco, Normal e Sport oltre che di quella GT con il tasto giallo neon. Questo differenziale e-LSD e controllo elettronico della stabilità (ESC). Inoltre è possibile personalizzare ciascuna modalità con la funzione My Drive E' possibile viaggiare normalmente con un assetto morbido, che grazie alla corsa lunga degli ammortizzatori non risente delle asperità. EV6 GT propone in questa modalità ciò che serve per i lunghi viaggi, con le sospensioni che accompagnano i movimenti del corpo vettura.

Se invece si opta per il 'carattere' sportivo di questo crossover dal doppio carattere, l'auto viaggia con un assetto più rigito, piatto, rigido e con rollio e beccheggio contenuti.

EV6 GT offre sempre un'apprezzabile sicurezza dinamica anche grazie alla generosa gommatura (i cerchi sono da 21 pollici) e il passo lungo (2.900 mm) che alle alte velocità migliora la stabilità nei cambi di direzione.

Un cenno infine ad una caratteristica fondamentale per una vera gran turismo, anche se non ha nulla a che fare con le prestazioni. Per la qualità dei viaggi sono infatti indispensabili un abitacolo spazioso e un bagagliaio coerentemente ampio. Nonostante le dimensioni esterne compatte. L'interno di EV6 GT è ampio come molti suv con il valore aggiunto del pavimento piatto. Inoltre un layout intelligente e flessibile propone numerosi spazi supplementari. E il bagagliaio da 480 fino a 1.260 litri è completato sotto al cofano anteriore da ulteriori 20 litri di capacità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA