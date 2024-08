Suzuki Swace, il lato pratico dell'ibrido

In un mercato dove i Suv la fanno da padrone le station wagon rappresentano un'alternativa pratica e razionale, ed anche sostenibile, come dimostra la Suzuki Swace, che riduce emissioni e consumi grazie alla power unit full hybrid. L'estetica recentemente è diventata più raffinata per via degli elementi cromati presenti nel paraurti posteriore che, nella variante più ricca, la TOP, si abbinano anche ai gruppo ottici anteriori full LED con tanto di indicatori di direzione integrati ed abbaglianti automatici. In ogni caso, la lunghezza di 4,65 metri e l'aspetto affilato le conferiscono un'immagine aerodinamica, dove spicca il frontale con la piccola apertura che unisce idealmente i fari anteriori sottili, in contrapposizione alla grande bocca inferiore contornata da altre due aperture nel paraurti. Solamente una scritta hybrid sulla fiancata sottolinea la presenza del powertrain elettrificato.



L'abitacolo è ampio ed offre ospitalità a 5 persone grazie al posto centrale che consente a chi siede nel mezzo del divano di muovere liberamente le gambe. Il bagagliaio ha una capacità che va dai 596 ai 1.606 litri con i sedili posteriori abbattuti.

Nella plancia estesa in larghezza, che conferisce un'ulteriore sensazione di spazio nella vettura, spicca lo schermo del sistema d'infotainment da 8 pollici dalla connettività migliorata, più efficace grazie al software aggiornato con connessione wireless alla smartphone tramite Apple CarPlay o Android Auto. Non mancano pratiche prese USB di tipo C, ed il piano di ricarica ad induzione per il telefono.

Il quadro strumenti, inoltre, è interamente digitale e sfrutta uno schermo da 7 pollici per avere tutte le informazioni sotto controllo. L'insieme è particolarmente efficace nella sua funzionalità e nella consultazione in marcia. Grazie alle scorciatoie, lo schermo del sistema multimediale consente di trovare rapidamente le voci più importanti del menu; mentre il climatizzatore vanta bocchette anche nella zona posteriore ed i comandi dedicati. A livello dinamico, la Swace offre maggiori prestazioni da quando la power unit con motore termico 1.8 ha guadagnato un motore elettrico più potente, passato da 53 a 70 kW, per una potenza di sistema superiore del 15%, pari a 140 CV. Si tratta di valori affiancati da quelli relativi alle emissioni di CO2, nell'ordine dei 102-104 gr/km, e quindi migliori rispetto al passato. I consumi consentono percorrenze nell'ordine dei 20 km/l, anche migliori attuando uno stile di guida che tende a sfruttare maggiormente il comparto elettrico.

A beneficiare di una maggiore cavalleria è anche la prontezza di risposta all'acceleratore, come rivela lo scatto da 0 a 100 km/h coperto in 9,4 secondi, ed una migliore rapidità in ripresa. Nel complesso, la dinamica appare precisa nelle curve, ma nello stesso tempo confortevole, con una power unit silenziosa ed una trasmissione che, se non viene forzata nell'azione, offre un funzionamento fluido. Completano il quadro dei cerchi che, sull'esemplare in prova, erano da 16 pollici, con pneumatici dalla spalla alta, precisamente nella misura 205/55/R16, capaci di smorzare con una certa naturalezza anche le asperità delle strade di Roma e dintorni. Sempre fornito il comparto degli aiuti alla guida grazie ad una telecamera frontale che, dopo l'ultima evoluzione del modello, offre un grandangolo in grado di coprire un campo visivo più ampio e profondo, oltre ad una distanza di rilevamento frontale raddoppiata. Non mancano, poi, il sistema "Attentofrena", che può prevenire anche il rischio di collisioni laterali; il dispositivo "Restasveglio" con cui viene rallentata la vettura fino all'arresto, ed il sistema "Guardaspalle" che previene l'apertura delle portiere, in caso di arrivo di altri veicoli o ciclisti. E ancora, il sistema "Guidadritto" pensato per far rimanere l'auto in carreggiata, ma al tempo stesso capace di riconoscere le sterzate di emergenza e di disattivarsi temporaneamente. Infine, con il sistema "Curvaperfetta" la Swace va a limitare il fenomeno del sottosterzo, quindi la tendenza ad allargare la traiettoria con il frontale, tipico delle trazioni anteriori in determinate situazioni. La dotazione è ricca già dalla variante Cool, quella d'accesso, che ha un prezzo base di 32.500 euro, mentre più ricca variante TOP, di nome e di fatto, ha un costo che parte da 35.000 euro.

