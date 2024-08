Lexus LBX: il Suv premium va in città

Se si scorre il listino dei vari brand sul mercato è difficile trovare un B-Suv di stampo premium, per questo Lexus ha ampliato la gamma con la LBX, capace di combinare eleganza, tecnologia e prestazioni in un formato più urbano e versatile. Posizionata come entry-level nella gamma Suv del brand, la LBX mira a conquistare una clientela giovane e dinamica, offrendo una soluzione di mobilità premium adatta sia alla città che ai viaggi.

Il design esterno è accattivante e moderno, con linee pulite e dinamiche che trasmettono un senso di movimento anche a veicolo fermo. La griglia frontale a clessidra, caratteristica del marchio, è affiancata da fari a LED sottili e aggressivi, che si uniscono all'accenno di calandra per conferirle un aspetto deciso. Anche il paraurti posteriore dona una certa importanza all'auto, così come i gruppi ottici nel retro della vettura che, uniti da un elemento centrale, ne sottolineano la larghezza.

La fiancata vanta un cofano allungato, una zona posteriore con sbalzo ridotto, e mette in evidenza i cerchi in lega da 17 pollici che donano anche una certa sportività all'insieme. Le dimensioni sono compatte, da B-Suv appunto, con una lunghezza di 4190 mm, una larghezza di 1825 mm, ed un'altezza di 1545 mm, mentre il passo di è di 2580 mm.





All'interno, la LBX non delude, i materiali di alta qualità e l'attenzione ai dettagli sono evidenti in tutto l'abitacolo. In particolare, i sedili in pelle sono comodi e offrono un buon supporto, mentre il design del cruscotto è pulito e moderno. Il sistema di infotainment, con un display touch da 9,8 pollici che si estende in verticale, è intuitivo e ricco di funzionalità, e presenta la compatibilità con Apple CarPlay ed Android Auto senza cavi.

La strumentazione è digitale e mette in evidenza tutte le informazioni tramite uno schermo da 12,3 pollici. Lo spazio è figlio delle dimensioni esterne, per cui è più ampio nella zona anteriore, mentre dietro è più adatto a due persone, per via della conformazione del divano e del tunnel centrale, che limita la libertà di movimento per le gambe di chi siede al centro. In ogni caso, il comfort a bordo è garantito dalla presenza dei doppi vetri che attutiscono il rumore proveniente dall'esterno.

Il bagagliaio offre oltre 400 litri per la variante 2WD, mentre la LBX con trazione integrale vede scendere la capacità di carico a 317 litri. In viaggio offre un'erogazione pronta ed una guida reattiva grazie alla power unit composta da un 3 cilindri 1.5 e da una componente elettrica per una potenza di sistema di 136 CV ed una coppia di 185 Nm. Se in città si muove agile nel traffico, nel misto offre una certa sicurezza ed un volante comunicativo, ma quando le si chiede disponibilità immediata di tutti i cavalli, ecco che il cambio a variazione continua, perfetto nella guida urbana, manifesta ancora l'effetto di trascinamento, seppur inferiore a quanto avveniva con i sistemi full hybrid nativi Toyota in passato. Già, perché sotto pelle si nasconde il cuore, evoluto, della Yaris Cross.

L'efficienza è uno dei punti forti della LBX, visto che il consumo medio si attesta in circa 4,5 litri/100 km, con emissioni di CO2 che gravitano intorno ai 105 g/km. Diversi i sistemi di assistenza alla guida presenti su questo B-Suv premium, che vanta il pacchetto Safety System+, il quale annovera il cruise control adattivo, il mantenimento della corsia, il riconoscimento dei segnali stradali e l'assistenza alla frenata d'emergenza. Inoltre, la LBX è equipaggiata con il dispositivo di monitoraggio degli angoli ciechi, con il sistema di rilevamento del traffico trasversale posteriore, e vanta il parcheggio assistito.

Scelta ideale per chi è alla ricerca un veicolo versatile, adatto sia all'uso urbano che ai viaggi più lunghi, senza rinunciare a comfort e prestazioni, la Lexus LBX ha un prezzo che parte da 38.000 euro, incentivi e promozioni esclusi, ed è disponibile anche con la trazione integrale, per avere maggior sicurezza in condizioni di meteo avverse e sui tratti sterrati poco impegnativi.

