Ford Tourneo Courier, il monovolume diventa grande

Nell'epoca dei suv a tutti i costi, Ford rinnova Tourneo Courier e lo propone - senza stravolgerne l'anima - come monovolume a guida alta capace di muoversi agevolmente in città ma anche di affrontare lunghi viaggi in totale comodità. ANSA Motori ha sottoposto a un lungo test la vettura, che lascia piacevolmente colpiti. Non un maquillage, ma un'auto profondamente ripensata sia nelle linee - soprattutto nel frontale l'aspetto del veicolo commerciale è ormai un ricordo - sia nel motore, adeguato al mezzo e poco assetato, sia nella abitabilità.

Il colpo d'occhio, soprattutto all'anteriore, è notevole. I grandi proiettori che incorniciano l'ampia calandra donano una sensazione di robustezza e forza, da suv. Il gioco di linee e spazi, fra i marcati passaruota e i vistosi inserti neri che incorniciano i fendinebbia, completano il disegno fortemente personalizzato, che si libera poi nell'ampia superficie del cofano. Forte delle sue origini da veicolo di carico, Tourneo Courier ha una superficie vetrata di dimensioni maxi, che prosegue anche sulle portiere. A caratterizzare la fiancata i due portelloni scorrevoli che consentono un totale accesso ai posti posteriori: soluzione comoda e pratica per la città, che protegge dal rischio sportellate ed è di facile manovrabilità anche per i bambini. Già, perché Tourneo Courier ha una marcata vocazione familiare. Consente di ospitare comodamente cinque persone e grazie al vano di carico maxi - con un congruo ampliamento rispetto al passato - consente di stipare fino a 570 litri, che diventano addirittura 2.162 con il divano abbattuto.





Proprio il bagagliaio è uno dei punti di forza di questa vettura: portellone ad apertura verticale, soglia di car

ico bassa, volume squadrato per facilitare il carico, una miriade di vani per riporre oggetti e presa da 12 V per collegare i device o piccoli elettrodomestici. Il tutto chiuso da una cappelliera rigida (e forse, in un veicolo del genere, una retrattile sarebbe stata più comoda).

Deciso salto di qualità negli interni: buona la qualità di materiali e assemblaggio, tenendo conto del tipo di veicolo, con qualche piccola sbavatura su alcune plastiche rigide. Comodi i sedili: consentono una visuale alta e di dominio sulla strada e anche dopo centinaia di chilometri al volante - ne abbiamo percorsi alcune migliaia - la schiena non ne risente. Design e tecnologia vanno di pari passo negli interni, dove Tourneo sfoggia una nuova consolle. Il sistema multimediale touchscreen da otto pollici, il quadro strumenti digitale che sostituisce quello tradizionale analogico e che consente al conducente di visualizzare contemporaneamente velocità, segnali stradali, avvisi di navigazione e altre informazioni sul veicolo, la base di ricarica wireless, porte USB e il mirroring wireless compatibile con Android Auto e Apple CarPlay. Tanti gli accorgimenti per rendere più pratica la vita a bordo: dall'aletta integrata consente di avere lo smartphone in un luogo sicuro ma visibile ai pratici vani sul cruscotto e sulle portiere.

Nel cofano è alloggiato il motore Ecoboost 1.0 benzina da 125 Cv che, abbinato al cambio automatico a 7 rapporti, rende la guida totalmente rilassante. Disponibile anche il 'riduttore' per salite impegnative a pieno carico o sui terreni più cedevoli. Il propulsore, elastico e dinamico, muove con facilità il mezzo, si adatta a ogni esigenza e sul misto fa registrare consumi di circa 16 km/l.

Ampia la gamma completa di sistemi avanzati di assistenza alla guida di serie, tra cui il mantenimento della corsia, l'assistenza pre-collisione alla frenata d'emergenza, il riconoscimento dei segnali stradali e il Cruise Control. A seconda della versione e delle opzioni disponibili, sono inclusi, fra gli altri, il monitoraggio dell'angolo cieco e il Cruise control adattivo. Notevole il diametro di sterzata di 10,7 metri e una lunghezza complessiva inferiore ai 4,4 metri per una migliore manovrabilità. Prezzi a partire da 23.950 euro.



